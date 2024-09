Gemma was in shock toen ze de rekening kreeg voor een etentje met haar 7-koppige gezin op Tenerife

De laatste tijd is alles duurder geworden. Eerst kreeg de inflatie de schuld en nu zijn het de personeelskosten, grondstoffen en huurprijzen die de soms belachelijke prijzen in de horeca moeten verklaren. Uiteten gaan is dus een stuk minder leuk tegenwoordig, helemaal als je een gezin hebt van zeven.Gemma was met haar gezin op vakantie op Tenerife en ging daar gezellig uiteten met z'n allen. Klaar om de rekening te incasseren. Ze had echter niet verwacht dat de rekening, die zelfs haar man verbaasde, niet belachelijk hoog maar juist enorm laag uitviel. Ze rekenden namelijk voor 7 personen slechts € 54,84 af en dus hielden ze ook nog geld over voor een extra cocktailtje. Dat is dus €7,83 per persoon, inclusief drankjes. Toch fijn dat er nog plekken zijn waarvoor je niet een extra lening hoeft af te sluiten!