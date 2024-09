UWV keert al 18 jaar foute bedragen uit

Het UWV weet dat het al veel langer misgaat met de WIA-uitkeringen, meldt het AD. Fouten gaan terug tot 2006. Naar schatting moeten 84.000 dossiers worden doorgelicht.

Na onderzoek van het AD erkende UWV vorige week dat vele tienduizenden mensen die een uitkering krijgen volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) jarenlang een verkeerd bedrag hebben gekregen. De uitkeringsverstrekker kon niet anders dan een grootschalige hersteloperatie aankondigen voor fouten in de periode 2020-2024. Het UWV was de kwaliteit uit het oog verloren. Dat had nooit mogen gebeuren, klonk het schuldbewust.

Ondertussen wist UWV dat veel meer mensen worden gedupeerd door fouten die al sinds 2006 worden gemaakt met dagloonindexering. Uitkeringen volgen de verhogingen van het bruto minimumloon. Bij nieuwe beoordelingen die rond die periode werden gedaan, is die verhoging niet altijd meegenomen. Die fout blijft uitkeringsgerechtigden achtervolgen. Mensen hebben jarenlang minder gekregen dan waar ze recht op hadden, zo erkent UWV in een intern rapport.

Dit probleem gaat dus verder terug dan 2020 en was allang bekend.

