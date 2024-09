Door kunstvleugel kunnen bedreigde vogels weer vliegen

De Nederlandse vogelopvangcentra zetten zich in voor vogels die door menselijk toedoen in de problemen zijn gekomen. Vrijwilligers met een groot hart voor dieren trekken alles uit de kast om vogels met beschadigde vleugels te voorzien van een kunstvleugel, zodat ze weer gewoon kunnen vliegen.



Het is een techniek die al eeuwenlang wordt gebruikt. Dit zogenaamde impen werd onlangs succesvol toegepast op een grauwe kiekendief in Friesland. Woensdagochtend onderging een bruine kiekendief in Den Haag eenzelfde operationele ingreep.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: