Zo ontwijken rokers de hoge accijnzen op sigaretten: Ingeslagen voor 4000 euro

De inkomsten uit de accijnzen van tabak dreigen tegen te vallen, ondanks de verhogingen in april. De verwachte winst lijkt in rook op te gaan, mede omdat veel Nederlanders sigaretten en shag in het buitenland kopen. "Ik heb voor een jaar sigaretten ingeslagen uit Luxemburg."Volgens cijfers van de tabakssector zou het gaan om een tegenvaller van mogelijk honderden miljoenen euro's. Die cijfers zouden aantonen dat 35 procent van alle rookwaren in Nederland niet hier gekocht is, waar eerder al voor gewaarschuwd werd door het ministerie van Financiƫn.Esra (echte naam bekend bij de redactie) is een van de vele rokers die de grens oversteekt om sigaretten in te slaan. Eerst in Belgiƫ en Duitsland, maar uiteindelijk vonden ze goedkopere sigaretten in Luxemburg. "Ze zijn daar een stuk goedkoper dan in Nederland en de omringende landen", vertelt ze aan RTL Nieuws.Esra reed op en neer vanuit Amsterdam om voorraden voor een jaar in te slaan en is van plan dit vaker te doen. "We hebben meerdere XXXXL-pakjes gekocht voor in totaal 4000 euro. Dat scheelt de helft." In zo'n pakje zitten 50 sigaretten. Voor een retourtje naar Luxemburg legt ze bijna 700 kilometer af, waarvoor ze ongeveer 100 euro benzinekosten betaalt. "Het ritje is het dus dubbel en dwars waard."Op Facebook en andere sociale media zoals Snapchat zijn tientallen groepen en accounts te vinden waarin en waarop tabakswaren worden aangeboden voor lagere prijzen. Verkopers delen zelfs prijslijsten met hun aanbod. Zo deelde iemand die zichzelf de 'tabakkoerier' noemt de onderstaande lijst op Facebook. Hij wil niet praten met de media over zijn handel.Taxichauffeur Michiel merkt op dat veel van zijn collega's naar Luxemburg en Duitsland rijden om sloffen in te slaan die ze vervolgens in Nederland doorverkopen. "Een slof Marlboro kost in Duitsland ongeveer 60 euro en wordt hier voor zo'n 80 euro doorverkocht."In Turkije zijn de sloffen nog goedkoper. "Vrachtwagenchauffeurs brengen die vanuit Turkije naar Nederland. Een slof kost daar ongeveer 30 euro en levert hier het dubbele op", vertelt Michiel. Volgens de NSO zijn niet alle sigaretten uit het buitenland van even goede kwaliteit. De branchevereniging waarschuwt namelijk voor namaaksigaretten uit onder meer Turkije en Polen.Esra zegt geen sigaretten voor anderen mee te nemen, ook al kreeg ze wel dat verzoek van vrienden en collega's. Vanuit een EU-land mag je maximaal 800 sigaretten, oftewel 4 sloffen, belastingvrij meenemen. "Ik ben me ervan bewust dat ik risico loop door grotere hoeveelheden mee te nemen. Dat risico neem ik voor mezelf, maar niet voor anderen. Het is echt alleen voor mijn man en ik. We hebben geen interesse om ze door te verkopen."