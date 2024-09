Steenarend takelt peuter toe in Noorwegen en wordt gedood

In Noorwegen zijn in een week tijd vier mensen aangevallen door een agressieve steenarend, onder wie een peuter van 20 maanden. Met name het kindje werd flink toegetakeld, waarna een jachtopziener de roofvogel wist te doden.



De steenarend is in Europa een van de meest tot de verbeelding sprekende roofvogels. Normaal gesproken jaagt-ie vooral op vogels, knaagdieren, hazen, vossen en schapen, maar deze week zou het dier al zeker vier mensen hebben verwond in een groot gebied in het midden en zuiden van Noorwegen.



Volgens arendexpert Alv Ottar Folkestad lijkt het erop dat alle aanvallen door deze vogel zijn uitgevoerd. Hij zei tegen persbureau AP dat dit dier 'waarschijnlijk een gedragsstoornis' heeft. Het gaat om een vrouwtje, dat dit jaar is geboren.



Een 31-jarige wandelaar vertelde dat de vogel hem zeker zes keer heeft aangevallen. "Ik gebruikte mijn rugzak als schild, en probeerde de vogel van me af te schoppen.



De man zei dat hij bang was dat hij zou uitglijden, want als hij bewusteloos zou raken, zou de arend hem 'misschien opeten'. Hij liep snijwonden op aan z'n gezicht. Een zonnebril en een shirt met lange mouwen behoedden hem van ergere verwondingen.



Een vrouw die dag daarvoor doelwit was, vertelde hoe ze voelde dat er 'iets groots en zwaars op haar schouders landde'. "Ik kon niet anders dan op m'n knieën gaan zitten, en ik wist een tak van een boom te grijpen." Ze sloeg de steenarend van zich af, maar de klauwen van het beest hadden haar al behoorlijk verwond. In het ziekenhuis kreeg ze verschillende hechtingen.



Afgelopen weekend viel een meisje van 20 maanden ten prooi aan de vogel. Ze was op de boerderij van haar familie aan het spelen. "Hij greep onze dochter", zei de vader aan de Noorse omroep NRK. "Haar moeder sprong op en greep hem vast, en moest in gevecht met de steenarend. Een buurman kwam helpen. Hij sloeg met een plank, maar de vogel bleef aanvallen."



Een jachtopziener die ter plaatse was gekomen, heeft de steenarend vervolgens gedood. Hoe hij dat heeft gedaan, zei hij er niet bij. Het kindje liep verschillende snijwonden op aan het gezicht.

Reacties

17-09-2024 16:30:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.119

OTindex: 95.825

Quote:

Het kindje liep verschillende snijwonden op aan het gezicht.



Ai, da's niet zo mooi. Ik hoop dat dat gezichtje weer restloos geneest en niet voor altijd beschadigd zal zijn... Ai, da's niet zo mooi. Ik hoop dat dat gezichtje weer restloos geneest en niet voor altijd beschadigd zal zijn...

17-09-2024 18:06:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.706

OTindex: 92.917

En niemand weet waarom de Arend zich zo gedraagt?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: