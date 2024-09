Niels kreeg de perfecte woning maar werd geweigerd vanwege beperking

Na zeven jaar op de wachtlijst kreeg Niels eindelijk de woning waar hij zo op had gehoopt. Tenminste, dat dacht hij. Vanwege zijn beperking werd de woning hem uiteindelijk geweigerd en kreeg hij een alternatieve woning aangeboden, maar dan 15 kilometer verderop. "Ik voel me aan de kant geschoven."



Hij had er zo'n zin in. Tijdens de bezichtiging voelde de woning in Groot-Ammers (Zuid-Holland) meteen goed aan. "Heerlijk gevoel! Eindelijk, een nieuwe woonplek, een nieuw hoofdstuk in m'n leven. Daar ben ik écht aan toe", schreef hij op LinkedIn.



Niels, die vanwege een lichamelijke beperking een rolstoel gebruikt, vroeg tijdens de bezichtiging of het mogelijk is om een traplift te laten plaatsen. "Ik wilde zelfs uitzoeken of ik de kosten voor de traplift zelf kon betalen en dat heb ik ook aangegeven", zegt Niels tegen RTL Nieuws. Er werd hem geen garantie gegeven, maar hij kreeg wel te horen dat woningen in deze gemeente vaker aangepast worden met een traplift. Niels nam contact op met de woonstichting en legde zijn situatie uit.



Aanpassingen aan woning

Hij kreeg slecht nieuws. De woonstichting besloot geen woningaanpassingen te doen na overleg met de gemeente Molenlanden. Een paar dagen later kreeg Niels te horen dat de woning hem alsnog wordt geweigerd en hij zich daarbij moest neerleggen.



De woonstichting liet aan Niels weten dat de gemeente geen urgentie ziet om in de woning een traplift of andere aanpassingen te plaatsen, zoals een aangepaste badkamer en keuken. "Wij houden liever deze woning in de bestaande situatie. We zullen u daarom afwijzen voor deze woning", schreef de woonstichting in een e-mail gericht aan Niels.



Onbegrijpelijk, vindt de belangenvereniging Iederin. "Met een beetje meedenken van de gemeente en woningcorporatie had Niels nu een goede woonplek gehad", zegt de organisatie die zich inzet voor mensen met onder andere een lichamelijke handicap. "Betrek mensen met een beperking en zorg dat mensen de oplossing krijgen die zij nodig hebben. Schiet hier niet in een bureaucratische kramp dat het niet kan, maar denk mee over wat nodig is om het woonrecht te realiseren."



"Ik voelde me buitenspel gezet", zegt Niels. Hij vroeg nadrukkelijk om een persoonlijk gesprek, maar daar werd niet op ingegaan. "Ze komen met de mededeling dat ik geweigerd word, zonder dat ik gehoord ben." Naar eigen zeggen vond hij het ook geen probleem om eventuele aanpassingen aan de keuken en badkamer op eigen kosten uit te voeren.



Onzichtbare muur

De woonstichting bood een alternatieve woning aan die ongeveer 15 kilometer verderop ligt in Giessenberg, maar waar al wel aanpassingen zijn gedaan. Daarvan heeft Niels echter nooit het adres ontvangen, waardoor hij tot op heden de woning niet heeft kunnen bezichtigen. Toch staat hij 'in principe niet onwelwillend' tegenover deze woning, maar hij vindt het jammer dat hier geen gesprek over is geweest. "Ze zijn compleet aan mijn wens voorbijgegaan."



De woning kost hem een halfuur extra reistijd naar zijn vrienden en werk. Niels: "Ik voel me aan de kant geschoven en mis de menselijke aanpak in het geheel. Dit is voor mij illustratief voor de onzichtbare muur waar je als persoon met een lichamelijke beperking vaak tegenaan loopt. Ik wil die muur graag zichtbaar maken en weghalen."



Reactie gemeente Molenlanden en Lek en Waard Wonen

De gemeente en de woonstichting laten aan RTL Nieuws weten het vervelend te vinden dat Niels zich niet welkom voelt in Molenlanden. "Laten we vooropstellen dat dat uiteraard nooit onze intentie is, of is geweest", laten beide partijen weten. De gemeente heeft inmiddels telefonisch contact gehad met Niels en een persoonlijke gesprek volgt nog.



"Zowel gemeente Molenlanden als woningcorporatie Lek en Waard Wonen zetten zich dagelijks in voor prettig en passend wonen in de gemeente. Voor iedereen. Ongeacht een handicap of niet. In deze specifieke situatie hebben wij de inschatting gemaakt dat het niet passend was om een traplift in een reguliere huurwoning te plaatsen, omdat er een passend alternatief beschikbaar is in Molenlanden: een volledig aangepaste ruime eengezinswoning met tuin in Giessenburg", zeggen de gemeente en de woonstichting.



De gemeente en de woonstichting betreuren de gang van zaken. "Achteraf bezien hadden wij hierover het gesprek aan moeten gaan met meneer, zoals gevraagd, voordat de corporatie meneer afwees en doorverwees naar de alternatieve woning. Wat wij hiervan leren, is dat we woningzoekenden nog beter kunnen begeleiden in het zoeken naar passend aanbod."

