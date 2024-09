Onschuldige man belandt na heldendaad in de cel: Hij is compleet van slag

Een 62-jarige man uit Geldrop werd afgelopen woensdagavond onverwacht gearresteerd nadat hij een verwarde vrouw in een elektrische rolstoel hulp had geboden. Na zijn heldendaad belandde hij in de cel, maar inmiddels is zijn onschuld bewezen en is hij weer vrij. Toch is hij nog niet van de schrik bekomen.



De man, die tijdens een avondwandeling met zijn hond de vrouw op straat zag rijden in haar pyjama en zonder schoenen, twijfelde geen moment. Hij blokkeerde haar rolstoel om haar veiligheid te waarborgen en belde 112, met hulp van omstanders die hem een telefoon en een dekentje aanreikten.



Na het incident is de man teruggelopen naar de plek. Hij voelde zich niet lekker bij hoe hij de situatie had achtergelaten, vertelt zijn partner Marianne tegen Hart van Nederland. Hij vroeg aan de politie of alles goed was gegaan, maar toen gebeurde het onverwachte.



Hij werd gearresteerd. Een omstander zou hem ten onrechte hebben beschuldigd van het stelen van sieraden van de vrouw. Daarbij beschuldigde de omstander de man ervan dat hij agressief en grensoverschrijdende was geweest. De man bracht vervolgens twintig uur door in de cel, totaal verward over wat hij verkeerd zou hebben gedaan.



Uiteindelijk bevestigden camerabeelden en de zoon van de verwarde vrouw dat de man onschuldig was. De vrouw droeg al jaren geen sieraden. Ondanks dat hij vrij snel werd vrijgelaten, blijft de man diep getroffen door het incident.



"We zijn opgelucht dat er bewijs is dat hij niets fout heeft gedaan, maar het had zoveel erger kunnen aflopen." De man is compleet van slag, weet zijn vrouw Marianne. "Hij is compleet van slag, boos en verdrietig. Hij weet niet meer wat hij moet doen. Hij durft nu zelfs niet meer door de wijk te lopen."



Marianne denkt dat het voorval iets zegt over de maatschappelijke ontwikkeling. Mannen moeten anno 2024 veel meer rekening houden met alle ophef over grensoverschrijdend gedrag, zegt ze. "Wees dus voorzichtig. Let op waar je je hand legt als je iemand geruststelt. Denk na voordat je je arm over iemand heen slaat", waarschuwt ze.

En hebben ze die omstander niet te pakken dan.

Als hij dan een getuige is dan zullen ze toch we zijn naam hebben genoteerd.

