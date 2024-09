Enorme zeemijn wordt door vakantiegangers uit het water gehaald

Op een video is te zien dat een enorme zeemijn door vakantiegangers uit het water wordt gehaald. De mijn spoelde aan bij de kust van de Russische stad Sochi.Mensen op X zijn verbaasd over het feit dat de vakantiegangers in de buurt durven te komen van de mijn. "Zijn ze gestoord?", schrijft een X'er.Individuen die een zeemijn of andere munitie op het strand aantreffen, dienen onmiddellijk de politie te informeren, zei de woordvoerder van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie in 2021, naar aanleiding van een aangespoelde zeemijn op een Nederlandse strand. "Zij hebben een explosievenverkenner die eerst komt kijken. Die schakelt ons vervolgens in als het nodig is. Mensen kunnen beter een keer te veel bellen." Het is uiterst gevaarlijk om zelf actie te ondernemen, maar toch laten deze vakantiegangers zich niet tegenhouden om de mijn aan land te halen.