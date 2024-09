Amerikaanse vrouw gevonden na 12 dagen vermissing in verraderlijk gebied

Een Amerikaanse vrouw is vandaag na 12 dagen vermissing 'ernstig gedehydrateerd en uitgemergeld' teruggevonden in de staat Californië. De vrouw, Esmeralda Marie Pineda, had direct medische hulp nodig en werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met haar gaat.



De 24-jarige vrouw was vanaf 26 augustus vermist toen ze verdween van haar werkplek in de stad Nevada.



Sindsdien werd ze nergens meer gezien. Al dezelfde dag werd een grootschalige zoektocht opgestart. Volgens de politie was het terrein waar werd gezocht erg verraderlijk en moeilijk begaanbaar. Vele hulpmiddelen werden ingezet, onder andere om op heuvelachtig terrein te kunnen zoeken.



Een woordvoerder van de politie zei: "Onze agenten en vrijwilligers hebben een heel groot terrein uitgekamd tijdens onze zoektocht. We zijn erg blij dat we haar vandaag levend hebben gevonden."

