Martje (66) is de kerstkaartenkoningin van Overijssel

Kent u Martje uit Kampen nog? Vorig jaar zochten we haar op omdat ze meer dan 1200 kerstkaarten schreef voor eenzame ouderen. Dat deed ze helemaal in haar eentje aan haar eettafel. Of het nou lente of hoogzomer is, ze schrijft. Inmiddels zijn we een jaar verder en is haar missie voor de aankomende kerst nog niet voltooid...De passie van Martje gaat met de nodige kosten gepaard. Zo geeft ze zelf tientallen euro's uit om alle postzegels te kunnen bekostigen.