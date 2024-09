Vrouw (79) krijgt geld terug na megaduur kaartje voor Oasis-concert

Een 79-jarige vrouw die haar kleindochter wilde verrassen met kaartjes voor Oasis heeft daar per ongeluk 2700 pond, ruim 3100 euro, voor betaald. De gepensioneerde zei "kapot" te zijn toen ze merkte dat ze een vermogen had betaald voor de tickets, meldt de BBC.

Elizabeth Buxton uit Houghton Regis dacht dat ze twee kaartjes van 90 pond (105 euro) per stuk had gekocht via de online marktplaats Gigsberg. Het bedrijf is geen officiële doorverkoopsite voor de concerten van Oasis.

"Alle prijzen werden duidelijk weergegeven op het moment van afrekenen", liet Gigsberg weten. Het was volgens de site duidelijk dat de vrouw twee tickets had gekocht voor 1100 pond per stuk plus transactiekosten.

Hoewel het bedrijf alleen geld teruggeeft voor geannuleerde evenementen of ontbrekende tickets, krijgt Buxton toch haar geld terug.

Lieve vrouw, dat ze dat voor haar kleindochter doet.

Maar ze heeft er nu wel een paar grijze haren bijgekregen

