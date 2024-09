In één klap Facebookpagina met 105.000 volgers weg door update

Van de ene op de andere dag is-ie onvindbaar: de Facebookpagina van Paard Zoekt Baas. "Eén grote ellende", zegt eigenaar Henk ten Napel, die de pagina met 105.000 volgers al jarenlang onderhoudt. Het technische probleem heeft grote gevolgen voor de verwaarloosde paarden die hij helpt vanuit zijn organisatie in Ambt Delden.

De vrijwilligers van Paard Zoekt Baas vangen (verwaarloosde) paarden op, verzorgen ze en zoeken een nieuwe eigenaar. Ten Napel zet de paarden ter adoptie op zijn Facebookpagina. Een groot volgersaantal is dan goud waard: hoe groter het bereik, hoe eerder paarden een nieuw huis vinden.

Bereik gekelderd

Het bereik is ronduit belabberd sinds de pagina onvindbaar is. "We zijn opnieuw begonnen en hebben nu 2000 volgers", vertelt Ten Napel. "Het bereik is nu ongeveer 30.000 mensen per maand. Hiervoor was dat 1,2 miljoen mensen per maand."



Er lopen op dit moment 96 paarden op het terrein. "We willen er best minder, maar het gaat op dit moment moeizaam. De afgelopen 7 jaar hebben we 800 paarden herplaatst, dat gaat nu echt niet meer lukken."



Ten Apel heeft contact met Meta, het moederbedrijf van Facebook. "Ze zeggen dat de pagina nog wel bestaat, maar niet meer zichtbaar is. Het schijnt allemaal heel lastig te zijn. Ze laten weten dat ze er mee bezig zijn, maar dat duurt al anderhalve week. Vermoedelijk heeft een update van Instagram de pagina om zeep geholpen."

Over Instagram gesproken: die pagina van Paard Zoekt Baas bestaat nog wél. Met 103.000 volgers lijkt het heel wat, maar de impact is daar volgens Ten Napel lang niet zo groot als op Facebook. "Op Facebook delen en liken mensen het meer, waardoor een veel grotere groep de berichten ziet."

"Als de Facebookpagina niet terugkomt, moeten we uithuilen en weer verder gaan", klinkt het teleurgesteld. "Maar zo'n volgersaantal bouw je niet zomaar in een of twee jaar op."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: