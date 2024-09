Nederlanders raken motoren kwijt na straatrace in Duitsland: met de bus terug

Twee Nederlanders zijn hun motoren kwijtgeraakt nadat ze een straatrace hadden gehouden in de Duitse stad Aken. Ze moesten met de bus terug naar Nederland, met de helm in de hand, meldde de politie zondag.



Agenten hadden de twee motoren zaterdag aan het begin van de avond langs zien racen in de stad, net over de grens bij Vaals. De beide mannen reden op hoge snelheid en door rood licht.



Uiteindelijk lukte het om ze tot stoppen te dwingen. Het Openbaar Ministerie beslist nu of ze worden vervolgd.

