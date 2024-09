Bijna dagelijks wordt er in Japan een dode gevonden die nooit gemist werd

Het zijn nieuwsberichten die in Nederland zo eens in de paar jaar voor een grote schok zorgen: een eenzame oudere blijkt al jaren dood in zijn of haar woning te hebben geleden en werd al die tijd door niemand gemist. Japan publiceerde vandaag schokkende cijfers hoe vaak zulke trieste berichten daar voorkomen: meer dan 250 keer per jaar.



De treurige statistieken komen uit de halfjaarcijfers van de Japanse landelijke politie: in het sterk vergrijsde land overleden in een half jaar tijd ongeveer 40.000 mensen alleen in huis. De overgrote meerderheid van hen betrof ouderen.



Meer dan de helft werd niet binnen een dag gevonden en bijna 1 op de 10 lag minstens een maand dood in huis voordat iemand alarm sloeg. Het overlijden van 130 mensen bleef meer dan een jaar lang onopgemerkt. Dat betekent dat er bijna dagelijks ergens achter een voordeur in Japan een dode wordt gevonden die een jaar lang door niets of niemand gemist werd.



De Japanse politie bracht deze cijfers bewust naar buiten om aandacht te vestigen op deze sociale problemen in het land, meldt de Japanse nationale omroep NHK.



Eenzaamheid en sociaal isolement zijn een bekend probleem in Japan en het komt niet alleen onder ouderen voor. De overheid schatte eerder al dat enkele miljoenen Japanners zich vrijwillig volledig hebben teruggetrokken uit het sociale leven. Het wordt hikikomori genoemd en komt overwegend voor onder jongeren, die zich opsluiten op hun kamer en soms maanden- of jarenlang zelfs hun ouders en andere huisgenoten niet zien.

Reacties

03-09-2024 08:53:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.605

OTindex: 92.750

Triest. Maar ergens wel logisch. Als mensen geen kinderen krijgen zijn er minder familiebanden en is iedereen meer alleen.



Laatste edit 03-09-2024 08:58

03-09-2024 09:24:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.093

OTindex: 95.789

Maar zijn die mensen dan helemaal verstoken van sociale contacten! Geen vriendschappen, geen verenigingen, geen aardige buren?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: