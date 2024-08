Man verdacht van aanbieden eigen moeder voor seks

Een 41-jarige man wordt ervan verdacht dat hij zijn moeder uit Zwolle als prostituee aanbood bij anderen. Hij deed dit alleen om er zo met het geld vandoor te kunnen, meent het Openbaar Ministerie. Tegen de man is dinsdag 6 maanden cel geëist.



Een van de slachtoffers werd benaderd door de moeder van verdachte Richard S. Volgens haar had Richard een vriendin maar ze vond dat het slachtoffer maar met haar moest aanleggen. Hij ging chatten met deze Milena – voluit Milena Star, kennelijk de naam van een porno-actrice – maar telkens als het bijna tot een ontmoeting kwam, moest hij betalen. Zodat ze bijvoorbeeld benzine kon kopen op naar hem in Zwolle toe te rijden. Ruim 750 euro lichter zit het slachtoffer nog altijd zonder een ontmoeting met deze vrouw. Hij bleek al die tijd met Richard gechat te hebben.



Een tweede slachtoffer werd juist benaderd om een seksafspraak met de moeder van Richard te hebben. Hij werd voor ruim 100 euro opgelicht. Toen Richard op bezoek kwam en het slachtoffer even op de wc zat, ging de verdachte er met zijn laptop vandoor. De verdachte was vrij makkelijk op te sporen. Toen agenten het huis van zijn moeder betraden en hem daar aantroffen, reageerde hij agressief. ‘’Blijf van me af want ik ga ervoor zitten. Ik maak je af!’’ blafte hij een agent af. Deze bedreiging en de diefstal van de laptop heeft de verdachte bekend. Hij wilde dinsdag niet bij de behandeling van zijn strafzaak aanwezig zijn. ‘’Hij heeft niets aan zijn eerdere verklaringen toe te voegen’’, zei zijn advocaat Kennedy Tunç.



De man is een heuse draaideurcrimineel. En de officier van justitie zag geen andere optie dan afstraffen. Vandaar haar eis van een halfjaar cel. Volgens advocaat Tunç is S. meer gebaat bij hulp. ‘’Enkel afstraffen daar komt eigenlijk niemand verder mee.’’

