Jongetje (4) maakt in Israëlisch museum 3500 jaar oude kruik kapot

Een 4-jarige jongen heeft bij een bezoek aan een museum in de Israëlische stad Haifa per ongeluk een kruik uit de bronstijd omgestoten. 'Hij wilde kijken wat erin zat', vertelde zijn vader na het incident.De 3500 jaar oude kruik stond in het Hecht Museum, dat gespecialiseerd is in de archeologie van Israël.Het voorwerp stond niet achter glas. Een woordvoerder van het museum liet aan de BBC weten dat het voor bezoekers 'extra speciaal' is om de archeologische vondsten zonder vitrine te kunnen bekijken.Alex, de vader van de jongen, vertelde dat zijn zoon de kruik licht overhelde om te kunnen kijken wat erin zat. "Ik was in shock toen het geheel omviel", zei Alex. "In eerste instantie dacht ik: dat zal mijn kind toch niet gedaan hebben."Het Hecht Museum besloot de zaak niet al te hoog op te nemen. "Als voorwerpen opzettelijk kapot worden gemaakt, is het een ander verhaal. Dan wordt ook de politie ingeschakeld", zei een woordvoerder. "Maar in dit geval werd de kruik per ongeluk omgestoten door een jonge jongen."Een specialist is ingeschakeld om de kruik te helpen herstellen. Vader en zoon zijn uitgenodigd om opnieuw naar het museum te komen zodra de kruik gerepareerd is.Voorwerpen uit de bronstijd, die duurde tot ongeveer duizend voor Christus, zijn volgens het museum vaak al gebroken als ze gevonden worden. "Daarom was de kruik zo'n speciale vondst toen we erop stuitten."