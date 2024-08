Oostenrijkse chirurg liet dochter (13) meedoen aan spoedoperatie, mocht gaatje in schedel boren

Een schandaal in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken: een chirurg heeft haar 13-jarige dochter mee laten helpen bij een spoedoperatie. Het meisje zou zelfs een gaatje in de schedel van de patiënt hebben mogen boren.



De chirurg staat een rechtszaak te wachten, melden diverse Oostenrijkse media. Als ze schuldig wordt bevonden, kan ze een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd krijgen. Ook kan ze veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding.



De 33-jarige patiënt, die ernstig hoofdletsel had opgelopen bij een ongeluk tijdens werkzaamheden in een bos en een spoedoperatie moest ondergaan, werd in allerijl naar het ziekenhuis in Graz gebracht. Daar werd hij door de chirurg geholpen, en naar later bleek dus ook door haar dochter.



De operatie leek geslaagd, maar maanden na dato kan de man nog steeds niet werken. Het Openbaar Ministerie is naar aanleiding van het incident bezig met een onderzoek naar de gehele medische staf van het ziekenhuis.



De chirurg en een specialist die ook bij de operatie aanwezig was, zijn ontslagen door het ziekenhuis. Ander medisch personeel dat bij de operatie betrokken was, kwam er vanaf met een waarschuwing.



De advocaat van de patiënt, die overigens pas maanden later te horen kreeg wat er allemaal met hem was gebeurd tijdens de operatie, zegt dat de hele medische staf van het ziekenhuis verantwoordelijk is voor het voorval.



Volgens de advocaat heeft het ziekenhuis nog steeds geen contact opgenomen met zijn cliënt. "Er is geen contact geweest, geen uitleg, geen excuses, niets. Dat is gewoonweg schaamteloos."



Traumachirurgen spreken schande van wat er is gebeurd. "Je geeft een kind geen boor in handen en laat het zeker niet in een bot boren van iemand die zwaargewond is", zegt er eentje in het Duitse blad Bild. "Een operatiezaal is bedoeld voor de mensen die daar hun werk moeten doen en voor niemand anders."

Heel avontuur voor dat kind. Of het medisch verantwoord is waag ik overigens te betwijfelen.

