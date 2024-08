Restaurant laat gasten 8 euro betalen voor een leeg bord: ’En dan verrast zijn dat er niemand komt’

Op social media is er flinke ophef ontstaan over een restaurant in Oostenrijk dat gasten laat betalen voor een extra bord dat besteld wordt om een ger

Reacties

22-08-2024 15:11:29 Grouse

Oudgediende



Ik vind het geen gek iets.

Niet alles is namelijk voor niets.

Inderdaad kost een gast geld,

ook als hij of zij niets bestelt.

Graag ook gratis water erbij.

En een servet, dan is de gast ook blij.

Kortom, een heel goed plan.

Misschien leren mensen ervan.

