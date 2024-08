Verbijsterd stel vindt groep schapen op hun dak

Een koppel was erg verrast toen ze een vreemd geluid hoorden en ontdekten dat er schapen op hun dak rondliepen. Kristen Jackson, 28, en Daniel Payne, 33, lagen in bed in hun huis in Whitworth, Lancashire, toen ze het ongewone geluid rond 8 uur 's ochtends op donderdag 15 augustus hoorden.Kristen, die die dag vanuit huis werkte, vertelde: "Ik was thuis aan het werk en mijn partner was vrij. Ik was wakker en hoorde continu geschuifel boven ons. Ik wekte mijn partner en vroeg: 'Hoor je dat ook?'"Hij dacht dat het waarschijnlijk vogels waren. Met het bos in de buurt krijgen we vaak houtduiven te horen, dus het was niet ongewoon."Maar ik was ervan overtuigd dat dit geluid zwaarder was en het hield aan." Gedreven door nieuwsgierigheid, trok Kristen haar ochtendjas aan en ging naar buiten, waar ze tot haar verbazing vier schapen op het dak aantrof.Kristen vervolgde: "Ik moest lachen en rende naar binnen om mijn telefoon te halen - ik moest een foto maken, anders zou niemand me geloven. Ik riep mijn partner om ook te komen kijken, zonder te zeggen wat er aan de hand was."Toen hij buiten kwam en omhoog keek, was hij stomverbaasd en begon ook te lachen. We hadden een idee hoe de schapen op het dak waren gekomen, maar het was nog steeds een bizarre aanblik."Kristen, die sinds juni 2023 met Daniel in het huis woont dat ze aan het renoveren zijn, vertelde dat het niet ongebruikelijk is dat er schapen en koeien rond hun huis lopen, maar ze had ze nog nooit eerder op het dak gezien."De grootste zorg was dat ze geen schade hadden veroorzaakt of van het dak waren gevallen, wat een flinke val zou zijn," voegde ze eraan toe. "Gelukkig, toen de schapen ontdekt werden, konden ze snel van het dak af en de heuvel op terug naar de velden."