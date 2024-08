Zelfrijdende taxi’s in San Francisco slaan op hol en toeteren erop los

In een wereld waarin technologie ons leven juist comfortabeler moet maken, hebben bewoners in een wijk in San Francisco een heel andere ervaring. Wat begon als een belofte van innovatie, is nu uitgegroeid tot een nachtmerrie van slapeloze nachten en toenemende frustratie. De oorzaak? Een vloot van zelfrijdende auto’s die de buurt ‘terroriseert’ met constant getoeter.De autonome taxi’s van het bedrijf Waymo, eigendom van Googles moederbedrijf Alphabet, stonden aanvankelijk symbool voor de toekomst. Maar sinds hun aankomst in een parkeergarage in de wijk, is de rust ver te zoeken. De auto’s zijn namelijk voorzien van een software-update die ervoor zorgt dat ze toeteren wanneer een andere auto te dichtbij komt, schrijft het Amerikaanse Sky News. Wat juist bedoeld was om botsingen te voorkomen, leidt nu tot een onophoudelijk concert van claxons, met name in de vroege uurtjes.Bewoners zoals Christopher Cherry, die in de buurt woont, hadden hoge verwachtingen van de komst van de zelfrijdende auto’s. ,,Ik dacht dat ze zouden bijdragen aan de veiligheid en stilte in onze buurt”, vertelt hij. Maar in plaats daarvan werd de nachtrust van de bewoners ruw verstoord. ,,Het is absurd dat auto’s zonder bestuurders naar elkaar aan het toeteren zijn midden in de nacht. Het leidt erg af tijdens de werkdag, maar het ergste is dat je er om vier uur ‘s ochtends wakker van wordt.”De onrust in de buurt nam toe nadat steeds meer van deze auto’s in de parkeergarage werden gestald. Wat begon als slechts incidenteel getoeter, is nu veranderd in een ‘oorverdovend kabaal’, vooral rond vier uur ’s ochtends. Dit is het tijdstip waarop de auto’s hun oplaadstations verlaten. Een van de bewoners, Sophia Tung, besloot de situatie te documenteren en begon de nachtelijke chaos live uit te zenden op YouTube. Haar video’s trokken al snel duizenden kijkers.Waymo gaat in een verklaring diep door het stof. ,,Het werkt geweldig in de stad, maar we hadden niet verwacht dat het zo vaak zou gebeuren op onze eigen parkeerterreinen. We hebben de software geüpdatet, dus onze elektrische voertuigen zouden in de toekomst voor minder lawaai moeten zorgen voor onze buren”, vertelt een woordvoerder tegen Sky News.Hoewel Waymo het probleem opgelost lijkt te hebben, blijft de situatie een belangrijke vraag oproepen: is dit de schaduwzijde van technologische vooruitgang? Terwijl zelfrijdende auto’s ooit werden gepresenteerd als de ultieme oplossing voor verkeersveiligheid en gemak, blijkt nu dat deze innovaties ook onvoorziene nadelen met zich mee kunnen brengen. Waaronder slapeloze nachten.