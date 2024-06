Politie Londen rijdt ontsnapte koe expres aan, minister verontwaardigd

De politie van Londen ligt onder vuur omdat een politieauto expres een ontsnapte koe heeft aangereden. Om het dier te vangen reed de auto tot twee keer toe in op het dier.



De koe liep gisteravond door de straten van een voorstad van Londen. Volgens de politie had het dier daarbij al een auto beschadigd en was het op enkele mensen afgestormd. Na uren van vergeefse pogingen het dier te vangen besloot daarom een agent uiteindelijk in te rijden op het dier.



Na met een eerste botsing het dier van de hoeven te hebben gereden, rijdt de auto nogmaals tegen het versufte dier aan om het in bedwang te houden. Omstanders die eerst nog lacherig de capriolen volgen, reageren onmiddellijk verontwaardigd.



Door het dier onder de bumper van de politieauto vast te zetten, kon de koe uiteindelijk worden gevangen. In een nabijgelegen weiland werd het dier nagekeken door een dierenarts. Die stelde vast dat de koe een flinke beenwond had opgelopen.



Op sociale media overheerst afkeuring over het incident. Dierenwelzijnsorganisatie RSPCA noemt de video verontrustend. Natuurpresentator Chris Packham vraagt zich af "wat voor monster een kalf ramt? Twee keer?"



Ook minister Cleverly van Binnenlandse Zaken meent dat hier een verkeerd besluit is genomen. "Ik kan geen enkele goede reden bedenken waarom er zo gehandeld is", twittert hij. "Dit lijkt me nodeloos hardhandig."



De politie zegt in een reactie de ophef te begrijpen maar bezweert dat alle andere opties mislukt waren. Bovendien gaat de veiligheid van het publiek boven alles.



De zaak is aangemeld voor een interne evaluatie. Daar zal onder meer worden gekeken hoe men tot het besluit is gekomen om het dier te rammen.

17-06-2024 08:49:43 Mamsie

Hoe komt een koe in de voor-straten van Londen terecht?

Op weg naar het slachthuis soms?

