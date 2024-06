Amerikaanse vrouw 43 jaar onterecht vast voor moord

Een Amerikaanse vrouw komt vrij nadat ze 43 jaar onterecht heeft vastgezeten voor moord. Er blijken grote fouten te zijn gemaakt tijdens het proces tegen Sandra Hemme (63) uit de staat Missouri. Volgens haar advocaten is er nooit eerder een vrouw na zo'n lange tijd vrijgepleit.



De zaak draait om de dood van een 31-jarige bibliothecaresse die in 1980 vermoord werd teruggevonden in haar huis. De politie begon Hemme twee weken later als verdachte te zien nadat ze in verwarde toestand met een mes was opgepakt. Omdat Hemme een dag voor de moord was ontslagen uit een inrichting, volgde een verhoor.



Tijdens dat gesprek was Hemme zwaar verdoofd door antipsychotica en merkten zelfs de agenten op dat ze verward leek en vragen niet begreep. Activisten die de zaak van Hemme recent opnamen, viel het bovendien op dat ze tegenstrijdige verklaringen aflegde of informatie aandroeg die kort daarvoor in het politieonderzoek naar boven was gekomen.



Moe van alle ondervraging gaf Hemme uiteindelijk toe dat ze aanwezig was geweest toen een kennis de moord pleegde. Omdat die man echter een alibi bleek te hebben, werd Hemme uiteindelijk alleen vervolgd. Om aan de doodstraf te ontsnappen gaf ze de moord bij de rechter toe.



Toen activisten van het Innocence Project de zaak opnieuw gingen bekijken, bleek dat er verder geen enkel fysiek bewijs was gevonden dat Hemme òp het plaats delict was geweest. De aanklagers hielden informatie daarover, zoals dat haar vingerafdrukken en andere sporen ontbraken, achter in de rechtszaal.



"Er was geen enkel ander bewijs behalve mevrouw Hemme's ongeloofwaardige uitspraken om haar aan deze misdaad te verbinden", concludeert nu ook een nieuwe rechter. "Het systeem heeft haar keer op keer laten vallen", zegt haar toenmalige advocaat.



Extra schrijnend in deze zaak is dat de politie mogelijk de echte dader op het spoor was: een agent die kort na de moord de creditkaart van het slachtoffer probeerde te gebruiken. Getuigen bleken zijn auto te hebben gezien bij het huis van die vrouw en een alibi dat hij opgaf bleek niet te kloppen.



Toch werd dit scenario nooit verder onderzocht. Ook kregen Hemme's advocaten nooit cruciale details te horen, zoals het feit dat de oorbellen van de vermoorde vrouw bij de agent teruggevonden waren.



De agent werd uiteindelijk ontslagen om andere vergrijpen. Hij overleed in 2015.

16-06-2024 22:07:33 Mamsie

Meer dan gruwelijk, wat deze vrouw is aangedaan. Waarom is daar zo achteloos omgegaan met andere personen die ook verdacht zouden moeten zijn?

Is mevrouw Hemme misschien donkergekleurd? Ow nee...volgens de foto niet.



16-06-2024 23:18:35 Emmo

@Mamsie : Volgens het artikel is de concurrerende verdachte een agent. Misschien ligt dáár de clou?

16-06-2024 23:42:21 omabep

Ik hoop dat ze nog een beetje kan genieten van de rest van haar leven, want er is niet veel meer van over. @Emmo : Volgens mij ligt daar inderdaad de clou. Hij had al meer op zijn kerfstok, tevens kon hij de boel goed manipuleren in zijn beroep.Ik hoop dat ze nog een beetje kan genieten van de rest van haar leven, want er is niet veel meer van over.

