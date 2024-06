Amerikaan (85) onthult geheim in overlijdensbericht: Was hele leven gay

Lezers van de Times Union, een lokale krant die in het noorden van de staat New York verschijnt, lazen deze week een opmerkelijk overlijdensbericht. Op 85-jarige leeftijd was voormalig kolonel van de Amerikaanse landmacht Edward Thomas Ryan overleden, drager van een hele lijst aan militaire onderscheidingen. Het venijn van het overlijdensbericht zat hem in de staart.



Want de tekst begint zoals zovele: de droge opsomming van zijn carrière in de landmacht en bij de brandweer, gevolgd door een lijst van al zijn onderscheidingen en onder meer de mededeling naar welke kerk hij ging. Dat alles kort voorafgegaan met de mededeling dat hij een heleboel neven en nichten nalaat. Erboven staat een foto van Edward in zijn militaire uniform, van een jaar of 20 geleden.



'Wil jullie nog één ding vertellen'

Zijn lichaam gaat tijdelijk naar de wetenschap, staat er verder, waarna alleen de familie welkom is bij een besloten uitvaart. En dan wordt het overlijdensbericht onverwacht toch nog persoonlijk, als Edward zelf het slotwoord neemt: "Ik wil jullie nog één ding vertellen. Ik was mijn hele leven gay."



En wat ook bijna niemand wist: hij was niet zijn hele leven single of 'getrouwd met zijn werk', zoals zelfs zijn familie dacht. "Ik had 25 jaar lang een liefdevolle relatie met de liefde van mijn leven, Paul Cavagnaro."



Maar die relatie eindigde in een drama, schrijft Edward. "Paul overleed in 1994 als gevolg van een medische misser. Ik zal naast Paul worden begraven. Het spijt me dat ik nooit de moed had dit bij leven te vertellen. Als ik zag hoe mensen als ik behandeld worden, kon ik het gewoon niet. Nu mijn geheim bekend is, zal ik voor eeuwig rusten in vrede."

Reacties

16-06-2024 10:42:56 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.128

OTindex: 91.546

Ik vind dat hij een pluim verdient



Hij heeft het leven geleefd zoals hij wilde, en er voor gezorgd dat hij niet veroordeeld werd door onverdraagzame mensen, die geen begrip kunnen opbrengen voor mensen die “anders” zijn.

16-06-2024 10:49:52 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.322

OTindex: 1.099

Misschien kon zijn familie het wel niets schelen dat hij homo was en vinden ze het jammer dat ze die Paul nooit ontmoet hebben.

Maar dan had hij wel uit het leger moeten gaan.

Ik geloof dat dat in Amerika niet kan.

En nu is hij uit de kast en in de kist.



