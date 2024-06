Zijn uien zijn te klein voor de supermarkt, dus verkoopt Bastiaan ze zelf voor een prikkie

Stel je voor: je hebt 117 duizend kilo perfecte uitjes liggen, maar je raakt ze aan de straatstenen niet kwijt omdat ze te klein zijn voor de supermarkt. Dat gebeurde boer Bastiaan uit het Flevolandse Swifterbant. Gelukkig is er een oplossing: mensen konden ze voor een prikkie komen ophalen.



"Geweldig!", zegt een van zijn tevreden klanten. "Dat moeten boeren vaker doen. Gooi die supermarkten aan de kant en we regelen het met de burger zelf wel." Bastiaan is zelf ook erg blij met deze oplossing. "Er zijn een hele hoop mensen blij en anders was ik niet blij geweest en niemand anders blij geweest", vertelt de akkerbouwer aan Hart van Nederland.



Hij heeft nog nooit zo weinig en zulke kleine uien geoogst als dit jaar. Dat komt door het weer van het afgelopen jaar. Een nat voorjaar, een warme en droge zomer en weer een nat najaar kwamen de uitjes van Bastiaan niet ten goede.



Toen de supermarkt zijn uien niet wilde hebben, liet Bastiaan het er niet bij zitten. Hij nam contact op met Thibaud van der Steen van No Waste Army en regelde zo dat zijn oogst toch wat opleverde. Voor hem en zijn tevreden klanten, want de uien zijn goedkoper dan in de supermarkt.



No Waste Army en The Happy Activist hebben samen een reddingsactie opgezet, omdat "de uien uitstekend smaken, dus waarom zou je ze weggooien?" En met succes, want zaterdag kwamen zo'n duizend mensen langs bij Boer Bastiaan en bij zes andere pick-up points in het land om de uien op te halen.



Daarnaast konden mensen ook uien doneren. Momenteel is er al 50 duizend kilo gedoneerd aan de Voedselbank. Daarnaast is er ook al zo'n 26 duizend euro opgehaald voor de Voedselbank. "Het formaat van de ui mag dan klein zijn, maar de impact die we kunnen maken is groot." aldus Thibaud van der Steen.

