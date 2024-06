Hotelgast belt 112 met bijzondere klacht: We hebben de verbinding meteen verbroken

DEN BOSCH - Een medewerker van de Meldkamer Oost-Brabant kreeg donderdag een opvallend telefoontje. De beller had enkele klachten over de geboekte hotelkamer. Zo waren er te weinig handdoeken en werkte de kraan van het bad niet.



,,We hebben meteen de verbinding verbroken, zodat wij de telefoon niet bezet houden voor iemand die wel in levensgevaar of nood verkeert”, laat de politie op sociale media weten. Ze is niet blij met het onnodige telefoontje naar de meldkamer in Den Bosch.



,,Regelmatig krijgen wij telefoontjes binnen die absoluut niet voor 112 bestemd zijn”, wil de politie in het bericht nog eens duidelijk maken dat de alarmcentrale alleen bedoeld is voor noodgevallen. Een ontevreden hotelgast behoort duidelijk niet tot die categorie.

