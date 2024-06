Amerikaanse vrouw dood verklaard in hospice, levend gevonden in uitvaartcentrum

Een vrouw in Nebraska werd in een hospice, waar ze was om te sterven, voor dood werd aangezien. Bij de begrafenisonderneming waar ze heen werd gebracht bleek ze nog te leven. Maar nu is ze echt dood, zo hebben de autoriteiten bevestigd.

Constance Glantz, 74, werd maandag doodverklaard in een verpleeghuis in de buurt van de hoofdstad van de staat, Lincoln.

Personeel van een plaatselijke begrafenisonderneming waar ze vervolgens naartoe werd gebracht, merkte ongeveer twee uur later dat ze nog ademde. Ze hebben haar snel gereanimeerd.

Mevrouw Glantz werd snel naar het ziekenhuis gebracht, maar het ziekenhuis zegt dat ze kort daarna – voor de tweede keer – dood werd verklaard.

De politie onderzoekt het incident nu, maar zei dat er geen bewijs is van criminele opzet door het verpleeghuis.

"Dit is een zeer ongebruikelijk geval," zei Chief Deputy Ben Houchin van het Lancaster County Sheriffs Office tijdens een persbriefing.

"Ik doe dit al 31 jaar en zoiets is nog nooit voorgekomen."

Er werd geen lijkschouwer naar het verpleeghuis gestuurd nadat het haar dood had verklaard, omdat mevrouw Glantz in een hospice was en de dood op komst was.

Bovendien "had een arts haar de laatste zeven dagen gezien, en de arts was bereid om de overlijdensakte te ondertekenen, en... er was niets verdachts op het moment van het overlijden".

Op dinsdag rond 16:00 lokale tijd werd ze voor de tweede keer dood verklaard.

Hij voegde eraan toe dat er later op dinsdag een autopsie gepland was en dat de resultaten tot 12 weken op zich konden laten wachten.

"De begrafenisonderneming heeft absoluut niets verkeerd gedaan," voegde Houchin eraan toe. "Zij zijn degenen die ontdekten dat ze nog leefde."

Mevrouw Glantz is niet de enige persoon die dood wordt verklaard om vervolgen stekens van leven te vertonen.

In juni vorig jaar werd de 76-jarige Bella Montoya in Ecuador dood verklaard na een beroerte, in een kist gelegd en naar een uitvaartcentrum gebracht voor een wake voorafgaand aan haar begrafenis. Vijf uur later bleek ze nog te leven nadat de kist geopend was om haar kleren te verwisselen. Ze stierf echter dagen later.

In 2018 werd een Zuid-Afrikaanse vrouw die aanvankelijk dood was verklaard na een verkeersongeval, levend aangetroffen in een koelkast van het mortuarium.

"Soms ziet iemand eruit alsof hij dood is, maar is hij nog niet helemaal dood," vertelde Dr. Hughes aan de BBC na het incident in Ecuador. "Zorgvuldig onderzoek is noodzakelijk."

Dr. Hughes voegde eraan toe dat artsen vaak minstens een minuut lang naar hartgeluiden of ademhalingsinspanningen kijken voordat ze iemand dood verklaren, en dat sommige medicijnen ook lichaamsprocessen kunnen vertragen, waardoor het lijkt alsof iemand is overleden.

Reacties

07-06-2024 11:27:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.827

OTindex: 95.134

Gelukkig was de autopsie nog niet begonnen.....

