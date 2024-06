Anton verrast door bijzondere geboorte op zijn boerderij

BENNEKOM - In Bennekom is een wallabytweeling geboren. Zeer uniek, want meestal wordt één jong geboren. Tweelingen zijn zeldzaam.Anton van Steenbergen houdt al 15 jaar wallaby's met zijn vrouw op hun boerderij in Bennekom. Een wallabyjong zijn ze ieder jaar gewend op de boerderij, maar een tweeling hebben ze nog nooit meegemaakt. "De buidel leek steeds dikker te worden en ineens was er een tweede", vertelt Anton. "Het zijn leuke, aparte beesten."Volgens Jan Veldhuis, hoofd dierverzorging van Burgers' Zoo in Arnhem, is het heel bijzonder als er een wallabytweeling wordt geboren. "Ik werk al dertig jaar in de dierentuin en we hebben hier nog nooit zoiets meegemaakt. Als er een tweeling is geboren, is dat heel bijzonder."De wallaby-tweeling in Bennekom is twee dagen oud en ze lijken het goed te doen. "Ze zijn een beetje schuw", zegt Anton, "ze blijven vooral in de buidel."Het geslacht is nog niet bekend. Anton en zijn vrouw komen niet al te dicht bij de jongen. "Je moet ze echt met rust laten, je moet er niet aankomen en ze zeker niet laten schrikken."Als wallaby's worden geboren hebben ze een roze-achtige kleur. Ze zijn dan nog kaal en blind, en klimmen direct na de geboorte in de buidel van hun moeder, waar de dieren zich nog een paar maanden verder ontwikkelen. Afhankelijk van de soort verlaat een jong na vijf tot negen maanden de buidel.De unieke tweeling is te bekijken vanaf de oprit van de boerderij, maar of de jongen te zien zijn is nog maar de vraag. "Je moet een beetje geluk hebben of ze uit de buidel komen."