Vleermuis belaagt zangeres: Kans dat dit gebeurt is extreem klein

Hoe bang moeten we zijn dat we door een vleermuis gebeten worden als we in onze tuin of op het balkon zitten? Die vraag zal bij sommigen rijzen nadat een vleermuis op het bovenbeen van zangeres Taylor Momsen, ook bekend van de serie Gossip Girl, terechtkwam. Het gebeurde terwijl ze optrad in Spanje.Nadat de vleermuis op haar terecht was gekomen, werd ze behandeld in het ziekenhuis en kreeg ze een antirabiƫsprik. De zangeres zegt te zijn gebeten, maar leek er niet erg van onder de indruk. Ze noemde het voorval vooral erg 'rock and roll'.Voor Erik Broer, vleermuiskenner bij de Zoogdiervereniging, is het een raadsel hoe dit dier op de zangeres is geland. "De kans dat-ie tegen je aan botst, is bijzonder klein", zegt hij tegen Editie NL."De vleermuis kwam misschien in de arena terecht en kon niet meer omhoog komen omdat-ie werd gestoord door licht en drukte. Toen is het dier uiteindelijk wellicht vermoeid geraakt. Er zijn allerlei scenario's te bedenken, maar we weten niet hoe het kan."Wat Broer wel weet, is dat je je in de tuin of op het balkon geen zorgen hoeft te maken dat zoiets gebeurt. "Die kans is extreem klein, ik zou nog liever een lot uit de loterij kopen." Vleermuizen maken namelijk gebruik van echo- en sonartechniek. "Ze zijn in staat om 's nachts duizenden kleine insecten uit de lucht te pakken."Soms lijkt het misschien alsof ze tegen je aan vliegen, maar dit is niet zo. "Hij is dan bezig de omgeving in kaart te brengen", zegt de vleermuiskenner. "Het is net alsof je met een zaklamp in een donkere ruimte rondloopt en iets ziet wat je beter wil bekijken. De sonartechniek van een vleermuis is te vergelijken met onze zaklamp in het donker."Ze zullen dus bijna nooit op je terechtkomen en ook bijten is volgens Broer extreem uitzonderlijk. "Een vleermuis bijt alleen uit verdediging." Daarom wordt geadviseerd om hem niet zomaar op te pakken of met je handen aan te raken als je er eentje op de grond vindt. Wat je precies moet doen als je een vleermuis vindt, kan je bijvoorbeeld hier lezen.Broer acht de kans dat zangeres Momsen daadwerkelijk is gebeten door de vleermuis dan ook klein. "Het kan zijn dat dat haar beleving is, maar het kunnen bijvoorbeeld ook de nageltjes van het dier zijn geweest. Dat hij zijn tandjes in haar been heeft gezet, is onwaarschijnlijk."Bang zijn is in elk geval beslist niet nodig, zegt Broer. "Sterker nog: het zijn uitzonderlijk nuttige dieren. Ze vangen vervelende insecten, zoals muggen", vertelt hij. Geen overbodige luxe, nu de de omstandigheden voor de mug dit voorjaar perfect zijn. "De vleermuis speelt een belangrijke rol in onze ecologie."