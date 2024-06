Krabben komen door afzuigkap en brievenbus naar binnen

BODEGRAVEN - Krabben in de dakgoot, onder de deurmat, achter de tuinset en op de muren. Flory de Ruiter wordt er 'helemaal onpasselijk van'. Ruim een week heeft ze ernstige overlast van de tienpotigen uit de Oude Rijn gehad en ze is bang dat de plaag snel terugkeert. 'En, nee. Dit waren geen lullige krabbetjes. Maar van die dikke jongens. Echt zo smerig.' Haar foto's en video's spreken boekdelen.Flory de Ruiter woont naar eigen zeggen op de mooiste plek van Bodegraven: aan de oever van de Oude Rijn. Toch stond het huilen haar de afgelopen dagen nader dan het lachen. Tientallen krabben, grote en kleine exemplaren, hebben er de boel op stelten gezet.'Ze kwamen met zoveel tegelijk, het was echt heel erg', blikt ze terug op de krabbeninvasie. 'En dan die stank, niet normaal. Al die lijken op straat. Ja, wat doen je dan? Dan pak je de bezem er maar weer bij. Nee, die lucht was niet te harden.'Vanuit haar huis aan de kade heeft ze perfect beeld op de bron van alle ellende: de stevig stromende Oude Rijn dwars door Bodegraven. 'Je zit hier heerlijk, want auto's mogen niet voor de deur komen.' Toch slaat de schrik haar vorige week om het hart, als ze 's avonds onder haar overkapping van de zachte buitentemperaturen geniet.'Je zit dan lekker nog buiten te kletsen en dan komt er ineens zo'n krab onder je tuinstoel vandaan. Je krijgt er echt een hartverzakking van', zegt De Ruiter. Haar videobeelden van de tienpotigen zijn overduidelijk, waarop te zien is hoe de beesten rustig onder de dorpel schuilen. 'Ze willen gewoon bij je naar binnen.'In de afzuigkap, door de brievenbusAfgelopen vrijdag nog staat Flory rustig in de keuken in haar soep te roeren, als ze boven haar hoofd getik hoort. 'Wat denk je? Zit er een krab in de afzuigkap. En bij de buren kwamen ze door de brievenbus heen.''En dan hoor ik mensen over 'krabbetjes' praten. Nou, als ze bij je binnen zitten. Daar word je niet happy van', foetert ze. Een paar dagen geleden kwam een nieuwsfotograaf langs voor een foto in de krant. 'Hij had het over 'die lieve beestjes'. Nou, ik wilde hem bijna in de Oude Rijn gooien. Dan praat hij wel anders.'Er doen meerdere verhalen de ronde over dat de beesten en masse bij Bodegraven uit de Oude Rijn kruipen. Flory de Ruiter denkt dat het aan de sluis ligt. 'Als deze open staat, is de stroming heel erg sterk. Krabben worden daar doodmoe van en komen dan op de kade.' Maar zeker weten doet ze het niet.Als ze eenmaal aan land zijn, blijven ze zo'n drie dagen in leven. 'Daarna leggen ze massaal het loodje en dan krijg je die smerige lucht. Niet normaal was dat. Onze schoonzoon kwam van het weekend langs en die vertelde het ook, dat je het buiten zo goed ruikt.''Heel vervelend'Niet alleen de krabben maken Flory horendol, maar ook de instanties die zij belt. 'De gemeente, het waterschap, de omgevingsdienst. Het is hun probleem niet. Op een gegeven moment moest ik maar het Rijk bellen. Ja, hallo. Had je dat niet aan het begin van de week kunnen zeggen?'Een woordvoerder van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk laat inderdaad weten er niet zoveel mee te kunnen. 'Buiten dat wij het heel erg vervelend voor de mensen vinden. Gelukkig is de piek voorbij, want woensdag was deze op zijn hoogtepunt', zegt de gemeentewoordvoerder.