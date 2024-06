Eenzaam? Verhuis naar een boerendorp

Wonen in een stad is gezellig: lekker veel mensen dicht in de buurt, altijd iemand om een kletspraatje mee te maken. Beter dan op het platteland, zou je denken: daar wonen je directe buren soms wel honderden meters verderop.



Toch ontdekten onderzoekers aan de University of Glasgow (Schotland) dat stedelingen gemiddeld eenzamer zijn dan boeren. Opvallend is dat het sociale netwerk van Schotse stadsbewoners even groot is als dat van hun agrarische medelanders, en beide groepen evenveel sociale steun krijgen van hun omgeving en de overheid.



Hoe wordt het verschil in eenzaamheid dan verklaard? Volgens de onderzoekers gaan plattelanders door hun kleine gemeenschapsomvang meer om met mensen uit andere leeftijdsgroepen, en dat zou bijdragen aan het gevoel een rijker sociaal leven te hebben.

