Circus tijdens voorstelling beroofd: 'Er is niks meer over'

Circus Barani is zaterdag bestolen tijdens een voorstelling. Het circus in het Limburgse Meerssen is door de beroving platzak. Want al het geld is weg. En daarbovenop was zondag ook nog een pony ontvreemd. "Er is niks over. Nul euro", vertelt de wanhopige circusdirecteur.



Eigenaar Johann Zinnecker (30) vertelt dat iemand de poort van de paardentrailer had opengezet. Daardoor kon het dier ontsnappen. Later werd de pony in de buurt gevonden en kon het dier worden teruggebracht. Maar van het geld ontbreekt nog iedere euro. "Er is niks over", aldus de wanhopige circusbaas. "We zijn een reizend circus en staan hierna in Reuven. Maar zonder geld om diesel te betalen kunnen we daar niet komen."



De inbrekers drongen zaterdag tijdens de middagvoorstelling de woonwagen binnen, waar op dat moment een baby van zeven maanden lag te slapen. "Ze haalden alles overhoop, hebben alles doorwoeld en uit de kasten gehaald, gooiden kleren en andere spullen op de baby", aldus Zinnecker. "Toen we de inbraak ontdekten was de baby onze grootste zorg, maar gelukkig sliep het jongetje nog en is hij ongedeerd. Maar al ons geld is weg. Al het spaargeld, en het geld van de toegangskaartjes."



Als gevolg van de inbraak moest het circus de avondvoorstelling afgelasten. De voorstelling zondagmiddag ging nog wel door. "We hebben zelfs geen geld meer om diesel te kopen waarmee we naar onze volgende standplaats Reuver kunnen rijden, waar we woensdag voorstellingen geven. Behalve al het geld hebben de inbrekers ook onze gouden kettingen gestolen en de erfstukken van mijn overgrootvader. We hebben niks meer."



Volgens Zinnecker is de inbraak mogelijk gepleegd door drie of vier mannen, die vlak daarvoor het terrein op waren gereden in een grijze auto met Pools kenteken. Het circus heeft aangifte gedaan bij de politie. Een woordvoerster van de politie kon zondag niets zeggen over de diefstal.



Inmiddels is op internet een inzamelingsactie begonnen voor circus Barani. Daar is zondagmiddag al zo'n 2500 euro binnengekomen.

03-06-2024 11:49:57 allone

Dat lijkt me toch al een veeleisende baan, verantwoordelijk zijn voor zo’n circus

Maar hebben ze daar alleen cash? Dat is ongewoon. En riskant.

