Pakketbezorgster treft rokende garage aan, maar ‘vergeet’ 911 te bellen

Een familie uit het Amerikaanse Massachusetts is boos op een Amazon-bezorgster die 911 ‘vergat’ te bellen toen ze rook uit de garage van de bewoners zag komen. Ze legde het pakketje in de garage van het gezin waar ondertussen de brand woedde. De brand sloeg al gauw over op het huis, en heeft nog tot uren na het bezoek van de bezorgster gebrand, aldus de familie.



‘’We kwamen thuis in een huis vol rook, water en schuim’’, aldus Peter McArdle, de vader van het gezin. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door brandbare materialen die na huisrenovaties in de container zijn gegooid. ‘’Het was helaas brandbaar materiaal’’, zegt McArdle over het foutje.



De Amazon-bezorgster is gespot op een beveiligingscamera van de familie uit Massachusetts. Op de video is te zien hoe de bezorgster rond de garage door een rookwolk loopt, het pakketje neerlegt en vervolgens geen melding maakt van de brand. ‘’Dit had voorkomen kunnen worden’’, aldus de vader. ‘’Als je vuur ziet, bel 911 of meld het bij een buurtbewoner voordat je vertrekt.’’



Door de vergeetachtigheid van de bezorgster, is de brand pas uren later ontdekt. Het huis van de familie McArdle heeft ernstige schade opgelopen als gevolg van de brand.



Amazon zegt in een reactie dat de schuld van de brand niet bij hen ligt. ‘’We proberen contact op te nemen met de klant om ons te verontschuldigen’’, aldus de webshop. ‘’We moedigen chauffeurs aan om verdachte activiteiten voortaan te melden.’’

Reacties

01-06-2024 19:14:06 omabep

We moedigen chauffeurs aan om verdachte activiteiten voortaan te melden.’ Als je een gezond verstand hebt, bel je direct het nummer dat hiervoor staat in je land. Verschrikkelijk, dat deze persoon geen vermogen heeft tot hulp te verlenen. Als je een gezond verstand hebt, bel je direct het nummer dat hiervoor staat in je land. Verschrikkelijk, dat deze persoon geen vermogen heeft tot hulp te verlenen.

01-06-2024 20:58:30 Heusdenaar

Je kan ook zeggen dat de bewoners hun afval beter moesten scheiden. Ik denk dat de schuld eerder bij de bewoners ligt. @omabep : de bezorgster had inderdaad het alarmnummer "moeten" bellen. Maar was dat niet verplicht.Je kan ook zeggen dat de bewoners hun afval beter moesten scheiden. Ik denk dat de schuld eerder bij de bewoners ligt.

