Duizenden verkeersboetes en brieven OM op straat bij Verkeersboete.nl

Bij Verkeersboete.nl in Zoetermeer zijn volgens de politie duizenden verkeersboetes en brieven van het Openbaar Ministerie op straat komen te liggen – letterlijk. Het bedrijf zegt dat 'door een menselijke fout' post in een verkeerde container is terechtgekomen.

Volgens Verkeersboete.nl, dat je kunt inschakelen als je een boete wil aanvechten, gaat het voornamelijk om post van het Openbaar Ministerie en rechtbanken, zoals ontvangstbevestigingen. "Die worden normaalgesproken via afgesloten containers door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Dat is nu niet gebeurd."



Het bedrijf zegt dat de brieven in afgesloten kratten zaten, maar op foto's zijn vooral open kratten te zien, met brieven waarop onder meer namen en adressen zijn te lezen. Ook zegt het bedrijf dat er zover het bedrijf kan nagaan geen poststukken met privacygevoelige informatie tussen zitten. "Mocht dit toch het geval zijn, zullen we met betreffende cliënten contact opnemen en ze wijzen op de datalekprocedure van Verkeersboete.nl."



De politie heeft alles meegenomen, 'om te voorkomen dat privacygevoelige post langer op straat blijft liggen'. "Er wordt uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat de politie hiermee moet en kan", zegt een woordvoerder.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: