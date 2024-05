Vrouw die zichzelf stalkte moet anderhalf jaar de cel in

Een 34-jarige vrouw uit Putten is veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor het in scène zetten van haar eigen stalking. Jarenlang deed ze aangiftes tegen een man die haar zou lastigvallen, waarvoor hij een jaar onterecht vastzat.



Sanne S. deed meerdere valse aangiften waarin ze de man beschuldigde van bedreiging, belaging, belediging en discriminatie. Ze stuurde daarbij kaarten, sms'jes en een mes naar zichzelf uit naam van de man. De politie en het Openbaar Ministerie geloofden haar beschuldigingen.



De 55-jarige man werd in 2019 veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en hij moest een schadevergoeding betalen. De celstraf heeft hij inmiddels uitgezeten. Nu blijkt hij onschuldig. Het OM heeft excuses aangeboden aan de man.



Sanne S. moet nu van de rechter anderhalf jaar de cel in, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ze is wel verminderd toerekeningsvatbaar verklaard vanwege een persoonlijkheidsstoornis en een posttraumatische stressstoornis. Ze mag vijf jaar lang geen contact hebben met haar slachtoffer.



S. liep stage in een psychiatrische inrichting, waar het slachtoffer patiënt was. Ze zouden daar een conflict hebben gehad over medicatie, schrijft Omroep Gelderland.



Dat S. in scène had gezet dat ze gestalkt werd, kwam eind 2021 aan het licht toen de onschuldige man zich meldde bij het RTL-programma Zeeman Confronteert: Stalkers. De programmamakers kwamen erachter dat S. gebruik had gemaakt van spoofing, een truc waarmee je kan doen of een telefoon van iemand anders belt of berichtjes stuurt, terwijl je dat met je eigen toestel doet. Geconfronteerd met bewijs bekende S. en betuigde ze spijt.



De man die onterecht vastzat kan aanspraak maken op een schadevergoeding. Voor elke dag dat iemand onterecht vast heeft gezeten in een gevangenis wordt in Nederland standaard 80 euro uitgekeerd. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een hogere vergoeding, bijvoorbeeld als er psychische zorg nodig is als gevolg van de detentie.

Reacties

Maar hopelijk is de man sterker dan zijn patiënt.

En politie en rechtbank hebben tv nodig om hun zaken te onderzoeken??? Wat een ellende voor die man. Ik denk niet dat geld alle tijd en schade en emotionele en sociale impact kan wegwissen

Een zaak als deze geeft weer eens de kwaliteit aan waarmee OM en justitie hun onderzoeken uitvoeren. Al te vaak wordt een slachtoffer op zijn of haar woord geloofd terwijl de werkelijke situatie meer complex is. Juist van een organisatie als justitie verwacht je meer zorgvuldigheid.

Wat vreselijk voor deze,toch al kwetsbare man. Ik kan me voorstellen dat zijn leven verwoest is.

Ik hoop dat hij hulp krijgt om dit te kunnen verwerken.

Hij zal toch voorbereidende cursussen en kennis gehad hebben.

Maar toch



bij mij is WMRniet goed

Ligt dat aan mijn mobieltje?

@Mamsie : hoezo kwetsbaar? Omdat hij stage liep?

Quote:

Sanne S,. liep stage in een psychiatrische inrichting, waar het slachtoffer patiënt was



@allone : Nee, hij was de patiënt. Het slachtoffer is dus de man. Het staat er ook wel erg verwarrend.

@Mamsie : oh. Je hebt gelijk. S liep stage. Dan is het idd nog veel en veel erger. Arme man.

