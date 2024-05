Twee ziekenhuizen vol door onwel geworden mensen marathon Leiden

Bij de marathon in Leiden zijn veel mensen onwel geworden. Volgens de Veiligheidsregio raakten de twee ziekenhuizen waar zij naartoe werden vervoerd vol. Daarom is besloten het evenement in de loop van de middag af te gelasten.

De Veiligheidsregio noemt geen aantallen, maar heeft het over een 'hoog aantal onwelwordingen'. Onder andere ambulances uit Rotterdam en Hoofddorp schoten hun collega's in Leiden te hulp om iedereen te kunnen vervoeren. "Het is druk, het is warm, dus het is niet vreemd dat mensen last hebben van de hitte", zegt de organisator van het evenement tegen Omroep West. Hoe ernstig de mensen eraan toe zijn, is niet duidelijk.



Volgens Marathon.nl waren er 6.500 startbewijzen verkocht voor de halve marathon en 1.750 voor de hele. De 10 kilometer, die om 14.30 uur zou beginnen, werd in overleg met de hulpdiensten vanwege de warmte een uur uitgesteld en vervolgens afgelast. Mensen die nog aan het lopen waren, kregen het advies om te wandelen.

Reacties

12-05-2024 18:34:46 Kooldioxide

Ik heb de halve gelopen in Leiden vandaag.



't was warm.



Gelukkig stonden er veel vriendelijke mensen langs de weg met sproeiers of om glaasjes water uit te delen. En als loper moet je goed weten wat je limieten zijn en niet proberen meer te doen dan dat.

12-05-2024 19:23:01 Mamsie

@Kooldioxide : En door al dat lopen krijg je het nóg warmer. En je hebt wél voldoende gedronken?

12-05-2024 19:51:37 Jura6

Hallo allemaal! Alles goed?

12-05-2024 20:30:18 Emmo

@Mamsie :

12-05-2024 20:33:29 Kooldioxide

@Mamsie :

Tuurlijk, ik zorg wel voor mezelf. Tuurlijk, ik zorg wel voor mezelf.

