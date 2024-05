Autoverkoopster terecht ontslagen na gesjoemel met verkoopcijfers

Een autoverkoopster van autobedrijf Van Mossel Ford is volgens de rechter terecht op staande voet ontslagen, omdat ze een bonus opstreek waar ze geen recht op had. Ze spande samen met haar man, die als vestigingsdirecteur bij hetzelfde bedrijf werkte. Hij zette verkopen op haar naam, waardoor zij een hoge kwartaalbonus kreeg.



De vrouw kan fluiten naar de ontslagvergoedingen ter waarde van bijna een ton die ze vraagt. Ze moet Van Mossel van de rechter juist een schadevergoeding van bijna 5000 euro betalen.



De 50-jarige verkoopster was sinds juni 2016 in dienst bij de Ford-dealer, die meerdere vestigingen in Nederland heeft. Ze kreeg een loon van 4.198,77 euro bruto per maand en als ze gemiddeld minstens 3,5 auto's in de week verkocht, dan kreeg ze er een kwart maandsalaris bij als bonus.



Alle auto’s die werden verkocht, werden geregistreerd in een verkoopsysteem waar ook in stond welke verkoper verantwoordelijk was voor de deal.



Haar man werkte ook bij Van Mossel, als vestigingsdirecteur in dezelfde plaats waar de vrouw ook werkte. Hij was haar chef en kreeg een bonus als er in zijn vestigingen genoeg auto's verkocht werden. Hij werd medio augustus 2023 al op staande voet ontslagen, maar de rechter stak later een stokje voor dat ontslag.



Zijn vrouw kreeg diezelfde maand een beëindigingsovereenkomst aangeboden, die ze niet accepteerde. Ze meldde zich daarna ziek. Van Mossel liet intussen intern onderzoek doen naar haar verkooporders. Bij 64 dossiers bleek haar man verantwoordelijk voor de verkoop, maar zette hij die in het verkoopsysteem last minute op haar naam.



De vrouw werd eind september op staande voet ontslagen. Ze ging naar de rechter omdat ze naar eigen zeggen wel betrokken was bij de verkopen. Maar ze zou dyslexie hebben waardoor haar man alles in het verkoopsysteem verwerkte en daarna haar naam toevoegde.



Van Mossel gelooft niets van haar verhaal. De vrouw verkocht ook significant meer auto's dan haar collega's van dezelfde vestiging, zelfs als de verkopen van haar collega's vanwege een slechte economie terugliepen.



En haar man verkocht juist minder auto's, vergeleken met andere vestigingsdirecteuren. Als ze echt dyslexie had, had ze daar nooit hulp voor gevraagd binnen het bedrijf.



Volgens de rechter is de zaak helder. Het autobedrijf had een hele goede reden om haar op staande voet te ontslaan. Ze krijgt dus geen enkele vergoeding en moet juist een schadevergoeding aan haar oude werkgever betalen.



De advocaat van de vrouw, Marco Meijer, laat weten dat ze waarschijnlijk in hoger beroep gaat. "In de zaak van haar man, de vestigingsdirecteur, heeft de rechter 180 graden anders besloten en is het ontslag op staande voet ongeldig verklaard."



Die uitspraak staat niet online, maar heeft RTL Z wel in handen. Het blijkt dat de vestigingsdirecteur vorig jaar door Van Mossel tot twee keer toe op staande voet is ontslagen, op 17 augustus en 28 september.



De eerste keer vanwege klachten over zijn gedrag. Hij zou zijn vrouw bevoordelen door haar fijne werktijden en de beste leads te geven. En hij zou naar andere medewerkers schreeuwen.



"Uitspraken als domme hond, stelletje bejaarden en godverdomme zijn aan de orde van dag. U houdt medewerkers klein, ze mogen niets zelf doen of beslissen. U bemoeit zich overal mee, op een ongezonde manier zonder respect voor uw collega’s," aldus Van Mossel in de ontslagbrief.



In de tussentijd deed de autodealer verder onderzoek, en kwamen ze erachter dat de vestigingsdirecteur zijn verkopen op naam van zijn vrouw had gezet en werd hij nog een keer op staande voet ontslagen.



Beide keren had Van Mossel volgens de rechter echter niet genoeg bewijs of was niet goed gehandeld, aldus het verslag van de rechtszaak die in februari van dit jaar diende.



Zo ging de autodealer te laat het gesprek aan met de directeur over zijn wangedrag. En wat de verkooporders betreft, op het moment van ontslag was er te weinig bewijs aangeleverd. Zo ontbrak het interne onderzoeksrapport en was het de man op dat moment niet helemaal duidelijk waarom hij ontslagen werd.



Tegen de uitspraak over het onterechte ontslag van de vestigingsdirecteur is Van Mossel in hoger beroep gegaan. Bij de autodealer was vandaag niemand bereikbaar die een reactie op het ontslag van de vrouw kon geven.

