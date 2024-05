in Duitse straat staat om de twee meter een verkeersbord

In een straat in de Duitse stad Frankfurt am Main staat iedere twee meter een verkeersbord. In totaal gaat het om tienduizenden euro’s aan voorrangsborden, waarschuwingsborden en verbodsborden. En dan zijn alle aanwijzingen en kleurvakken op het wegdek nog niet eens meegeteld.Het gaat om de 1100 meter lange, kaarsrechte Grüneburgweg, die is voorzien van op zich betekenisvolle verkeersboden, maar volgens het Duitse AutoBild gaat het qua omvang en grondigheid bijna om een karikatuur van de Duitse regelgeving. Naast de verkeersborden zijn er ook nog eens tientallen borden die informatie geven over bezienswaardigheden en aanduidingen van andere wijken en parken.,,Automobilisten vragen mij voortdurend of ze hier of daar kunnen stoppen”, zegt Can Mahmut Badan, die een kruidenierswinkel aan de Grüneburgweg runt, tegen AutoBild. ,,Mijn antwoord: ik ben niet de minister van Transport.” Vooral automobilisten ergeren zich aan het woud aan borden, maar – verrassend – ook voetgangers zijn er niet van gediend. ,,De borden staan ​​zo dicht bij het trottoir dat ze de trottoirs smaller maken”, zei Badan. Hij noemt de verkeersbordenjungle ‘krankzinnig’ en ‘verwarrend'.Die verwarring is mede ontstaan doordat de Grünebergweg recentelijk is omgebouwd tot ‘Fietsstraat‘. Daartoe worden auto’s zoveel mogelijk verbannen. Andreas Georg Dresch van wijnwinkel Westlage klaagt dat de verbouwingen voetgangers en uiteindelijk fietsers in gevaar brengen: ,,Zebrapaden zijn verdwenen, voetgangers lopen de hele straat over, en omdat er zoveel parkeerplaatsen ontbreken, stoppen leveranciers langs de weg. Dat is gevaarlijk voor fietsers.”De afdeling groene mobiliteit van de regeringscoalitie van Frankfurt is verantwoordelijk voor de fietsstaat en de weelderige bewegwijzering. Verkeersrechtadvocaat Uwe Lenhart uit Frankfurt noemt de maatregelen onjuist en zelfs illegaal. ,,Het woud aan borden is niet in overeenstemming met de verkeersregels”, zegt hij tegen Bild Frankfurt. ,,Verkeersborden moeten zo worden ontworpen dat ze tijdens het rijden gezien, begrepen en gevolgd kunnen worden in één oogopslag.”Nederland telt drie miljoen verkeersborden, waarvan 20 procent overbodig is volgens een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland. Als weggebruiker wil je op basis van verkeersborden in één oogopslag zien wat er van je verwacht wordt. Herkenbaarheid en zichtbaarheid zijn daarbij erg belangrijk. En daar gaat het vaak mis volgens de verkeersveiligheidsorganisatie.