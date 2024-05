Pasgeboren bavianenjong vernoemd naar Joost Klein

Niet alleen heeft de RET in Rotterdam een metrostation tijdelijk naar Joost Klein vernoemd, ook Stichting AAP doet graag aan mee aan zulke sympathieke praktijken. Maar dan wel definitief, want een pasgeboren baviaantje heeft als naam 'Klein' gekregen. En uiteraard wenst de dierenorganisatie Joost alle succes bij het Eurovisie Songfestival.



Even stonden ze ervan te kijken bij Stichting AAP, toen een maand geleden bleek dat een van de bavianen die ze uit een rondreizend circus in Frankrijk hadden gered, zwanger bleek te zijn. Het gaat om Babi, een zogenaamde mantelbaviaan. Bij het circus dachten ze overigens dat het om een groene baviaan ging. De dieren werden er weggehaald omdat er in Frankrijk een verbod ingevoerd is op het opvoeren van shows met wilde dieren.



Omdat ze bij AAP niet fokken, was het dus een verrassing. Ze beviel twee weken geleden van een zoon. Zowel moeder als Klein maken het goed, al is de kleine man nog wel wat kwetsbaar. “Een klassiek voorbeeld van de risico's van wilde dieren in circussen,” noemt AAP-directeur David van Gennep het verhaal.



En dat is dan misschien een klassiek, maar geen góéd voorbeeld. “Deze eigenaren wisten niet wat voor dieren ze eigenlijk hadden, papierwerk ontbrak en er was niet nagedacht over anticonceptie. Wat als dit jong in die kleine circuswagen was geboren, dichtbij andere dieren? Dan loop je het risico dat de jonge, onervaren moeder het jong verstoot door de stress. Specialistische zorg is er niet, met alle risico's voor de overlevingskansen van de kleine van dien.”



De dierenwelzijnsorganisatie houdt de situatie van moeder en zoon goed in de gaten. Als ze voldoende op krachten zijn, zullen ze worden overgeplaatst naar een park in het Noord-Hollandse Tuitjenhorn, waar al een andere mantelbaviaan zit met een toepasselijke naam: Groot.



Joost Klein (de homo sapiens, niet de baviaan) staat zaterdagavond in de finale van het liedjesfestijn dat dit jaar in Zweden is. Hij is als vijfde aan de beurt van de 26 deelnemers.

