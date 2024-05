Dönerflatie: Roep om prijsplafond voor Duits broodje kebab na verdubbeling prijs

De prijs van döner kebab in Duitsland is zowat verdubbeld in de afgelopen jaren. Waarom is het befaamde broodje, waar maar liefst 1,3 miljard (!) per jaar van over de toonbank gaan bij onze oosterburen, zo duur geworden?

Deze vraag houdt inmiddels ook de politiek bezig. De prijs van het populaire gerecht is van 4 naar zo'n 8 euro gestegen; hier en daar moet je zelfs 10 euro neertellen. Verkopers wijten dit aan de stijgende huur-, energie- en voedselprijzen, maar linkse partijen willen hier niks van weten. Ze pleiten nu voor een landelijk prijsplafond voor het oosterse broodje warm vlees met garnering en saus.



Het volk wil dat bondskanselier Olaf Scholz (SPD) de 'dönerflatie' hard gaat aanpakken. De linkse partij Die Linke pleit nu voor een maximale prijs van 4,90 euro en vindt dat een döner kebab voor jongeren slechts 2,90 euro mag kosten. Sterker nog, Die Linke wil ook nog eens gratis 'dönerbonnen' uitreiken aan armere huishoudens.

Die Grünen, nota bene een partij die zich tegen de vleesindustrie keert, vraagt ook om aandacht voor het heikele broodje vlees-dossier. Zij noemen de döner kebab voor jonge mensen ’net zo belangrijk als het vinden van een huis’.

Scholz wil er niet aan

Het is onwaarschijnlijk dat zo'n prijsplafond er werkelijk komt. Scholz wil er niet aan beginnen, omdat hij het plan onuitvoerbaar vindt in een vrijemarkteconomie. Er zijn daarnaast geen andere voorbeelden in Europa te vinden van gerechten of drankjes waar de overheid een prijslimiet op heeft gezet.

Reacties

09-05-2024 12:45:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.929

OTindex: 90.886

Van mij mogen ze het nog duurder maken. Wat geeft dat?

09-05-2024 14:21:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.807

OTindex: 28.426

@allone : Ik kan me voorstellen dat dit van majeure importantie is voor degenen voor wie de Döner Kebab tot de eerste levensbehoeften bestaat.

09-05-2024 14:30:24 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.711

OTindex: 3.186





: Dat vind ik nu ook weer niet nodig, gun jij niemand een bakje van dat lekkers? Is dit omdat jij het niet eet?

Het geeft dus wel als men een broodwinning en klanten wil hebben. Of vind jij dat deze ondernemers in de bijstand moeten gaan? Minder of niet meer kopen. Als je het niet kunt of wilt betalen dan moet je niet klagen. Ik ga al sinds de corona niet meer omdat hij van 6 naar 10 euro is gegaan. Tevens geven ze hier maar een half bakje dus het geld niet waard. @allone : Dat vind ik nu ook weer niet nodig, gun jij niemand een bakje van dat lekkers? Is dit omdat jij het niet eet?Het geeft dus wel als men een broodwinning en klanten wil hebben. Of vind jij dat deze ondernemers in de bijstand moeten gaan?

09-05-2024 14:31:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.707

OTindex: 94.788

Quote:

Die Linke wil ook nog eens gratis 'dönerbonnen' uitreiken aan armere huishoudens.



O, gelukkig. Dan zijn die ook gelijk uit de problemen hè! 🤭 O, gelukkig. Dan zijn die ook gelijk uit de problemen hè! 🤭

09-05-2024 16:15:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.929

OTindex: 90.886



: En een eerste levensbehoefte is het idd niet . Eerder een luxe

: Gelukkig maar @omabep : iedereen kan zelf beslissen of en hoeveel hij er van eet. Niemand wordt ertoe gedwongen. @Emmo : En een eerste levensbehoefte is het idd niet. Eerder een luxe @Mamsie : Gelukkig maar

