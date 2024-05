Rijke Française laat fortuin na aan Thaise huishoudster

Een Franse zakenvrouw die al jarenlang in Thailand woonde, heeft haar fortuin nagelaten aan haar trouwe huishoudster. Dat meldt de Bangkok Post

Catherine Delacote (59) verhuisde 12 jaar geleden met haar toenmalige echtgenoot naar Koh Samui, een paradijselijk eiland in het zuiden van Thailand. Na hun scheiding bleef Delacote alleen in Thailand wonen, waar ze vijf villa’s verhuurde.



De vrouw leed naar verluidt aan kanker, en pleegde vermoedelijk zelfmoord. Haar lichaam werd maandagochtend (plaatselijke tijd) gevonden door een werknemer op een ligbed aan het zwembad. Volgens de Thaise politie werden “een pistool, een kogelhuls, een glas wodka, een zonnebril en een pakje sigaretten” gevonden naast het lichaam. Delacote had volgens de politie eerder ook al 500.000 baht (zo’n 12.600 euro) overgeschreven naar haar huishoudster, om er haar begrafenis mee te betalen.

De vrouw zou haar volledige erfenis hebben nagelaten aan haar huishoudster Nutwalai Phupongta (49), die al 17 jaar voor haar werkte. Het zou gaan om de villa’s, andere gronden, een wagen, en cash geld – alles samen goed voor zo’n 100 miljoen baht (2,5 miljoen euro).

Het pistool dat op de plaats delict gevonden werd, was volgens mevrouw Nutwalai door Delacote aangeschaft na een inbraak in de villa eerder.

