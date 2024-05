Gans vliegt op A4 door voorruit, automobilist gewond

Op de snelweg A4 is zaterdagavond een automobilist gewond geraakt na een botsing met een gans. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Hoofddorp.De vogel vloog door de voorruit van de auto en kwam op de achterbank terecht. De bestuurster raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.