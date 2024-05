Britse eierdief stal duizenden eieren uit nesten van zeldzame vogels

Een 71-jarige Brit heeft voor de derde keer een gevangenisstraf gekregen omdat hij op grote schaal eieren van zeldzame vogels uit de natuur had meegenomen. Nadat hij op heterdaad werd betrapt vond de politie bijna 3000 eieren in zijn huis. Eerder trof de politie ook al duizenden eieren aan.De man werd dit keer vastgelegd door een wildcamera, die aansloeg toen hij in een natuurreservaat eieren van een nachtzwaluw uit een nest haalde. De politie kon hem identificeren door zijn opvallende wandelstok.In zijn huis werden vervolgens 2995 eieren aangetroffen, keurig gelabeld, en bijna allemaal van beschermde vogelsoorten. 546 eieren bleken van ernstig bedreigde soorten te zijn, zoals de geelgors, de kneu en de groenling.Een deel van de verzameling lag verstopt achter een paneel in de badkamer. De politie vond ook boeken over vogels, verrekijkers en materiaal om eieren uit te blazenDe eierdief kreeg al twee keer eerder een celstraf voor hetzelfde vergrijp. In 2005 moest hij 10 weken de cel in, nadat de politie bijna 4000 eieren in zijn huis had gevonden. In 2018 werd hij opnieuw betrapt met een verzameling van bijna 5000 eieren.Dat kwam hem op 18 weken gevangenisstraf te staan. Ook mocht hij tien jaar lang niet meer in bepaalde natuurreservaten komen. Veel van die gebieden kwamen voor op de labels van de laatst gevonden eieren.De man heeft schuld bekend. Eieren verzamelen doet hij al zo'n zestig jaar. Hij kreeg de 'hobby' mee van zijn vader en zegt dat het voor hem een verslaving is geworden. Hij krijgt deze keer een gevangenisstraf van 12 weken. Ook moet hij een schadevergoeding betalen en zich een jaar lang psychiatrisch laten behandelen.Natuurbeschermers reageerden geschokt op de enorme aantallen eieren die de man heeft weggenomen en de vele broedpogingen van zeldzame vogels die door zijn toedoen zijn mislukt. In Engeland is het sinds 1954 verboden om eieren uit de natuur mee te nemen.