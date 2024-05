Torenhoge naheffingen bij blokverwarming: 'Ik stook niet veel'

Drieduizend tot vijfduizend euro bijbetalen voor het verwarmen van je slecht geïsoleerde huurappartement van nog geen 50 vierkante meter. Veel bewoners van de Nijmeegse flats Leuvensehof en Vijverhorst schrokken zich suf toen de afrekening op hun deurmat plofte van hun gezamenlijke blokverwarming. Mensen maken zich grote zorgen hoe ze deze energierekening moeten betalen.

Mats Dijkstra woont op de bovenste verdieping van de Leuvensehof. Een torenflat van twaalf verdiepingen uit bouwjaar 1975. De 195 kleine huurappartementen zijn slecht geïsoleerd. Ze hebben energielabels variërend van E tot en met G en worden verwarmd via blokverwarming.



Het hele flatgebouw wordt verwarmd via een gasgestookte ketel die onderin het flatgebouw staat. Via waterleidingen worden de appartementen voorzien van warmte en warm water. Op elke radiator in de huiskamer, badkamer en slaapkamer hangt een klein metertje dat de verbruikte warmte-eenheden meet.



Mats kreeg een naheffing van ruim 3200 euro. Hij begrijpt niet hoe dit kan. "Ik stook niet veel en heb de radiatorknop nooit hoger staan dan stand twee." Mats vertrouwt de metertjes op zijn radiator niet. De woningcorporatie heeft volgens hem toegezegd dat een meetbedrijf de meters komt controleren.



Ook flatgenoot Jamey Doorstam moest ruim 3200 euro bijbetalen. Ze begrijpt er niets van. "Ik ben vier dagen per week aan het werk en overdag staat de verwarming uit. Dus ik stook niet veel. En 3218,61 euro bijbetalen is heel veel geld." Vorig jaar kreeg Jamey nog 744 euro terug. "Er is niets veranderd in mijn stookgedrag."



Ze zijn niet de enigen met problemen. TNO onderzocht hoeveel huishoudens in energiearmoede leven. In 2022 hadden 602.000 huishoudens te maken met hoge energiekosten en 68 procent van deze energiearme huishoudens wonen in een huurwoning van een corporatie en zo’n huis heeft vaak een laag energielabel (F + G).



Begin dit jaar kregen alle bewoners van de flats in Nijmegen een brief van woningcorporatie Portaal met de mededeling: We halveren uw voorschot, want u krijgt geld terug via de Tijdelijke subsidieregeling Tegemoetkoming Blokverwarming (TTB). Een paar maanden later volgt een naheffing van duizenden euro’s, terwijl de 1100 euro subsidie er al vanaf getrokken is.



Veel bewoners houden hun hart vast voor volgend jaar. Dan krijgen ze geen TTB-subsidie meer van de overheid en de gasprijs voor 2024 staat op 0,85 eurocent per kuub gas. De renovatie van de flat staat gepland voor 2027, dus mensen maken zich grote zorgen over onbetaalbare energierekeningen de komende jaren.



Bezorgde flatbewoner Rob Careman zegt: "Mensen hebben slapeloze nachten en zijn bang dat ze hun huis worden uitgezet als ze hun energierekening niet kunnen betalen. In deze flat wonen arme mensen, die hebben geen paar duizend euro liggen."



Het verhaal in Nijmegen staat niet op zichzelf. De Woonbond krijgt vaker klachten van huurders over hoge naheffingen bij blokverwarming. "Eén van de oorzaken kan zijn dat er sprake is van een ongelijke verdeling van de kosten. Blokverwarming komt vaak voor in flatgebouwen. Mensen die heel dichtbij de verwarmingsinstallatie zitten hebben minder warmteverlies dan mensen op de bovenste verdiepingen", zegt Woonbond-woordvoerder Mathijs ten Broeke.



De Woonbond raadt mensen met een hoge naheffing aan hun rekening goed te controleren en als het niet klopt om naar de Huurcommissie te stappen. Die kan een uitspraak doen of deze rekening eerlijk is en of je die moet betalen of niet.



Woningcorporatie Portaal laat in een schriftelijke reactie aan RTL Nieuws weten: "Meerkosten in de eindafrekening komen door een hoger verbruik dan het betaalde voorschot. Er is geen reden om aan te nemen dat er andere factoren in het spel zijn."



De woningcorporatie snapt dat de hoge eindafrekening 'enorm impactvol en ontzettend vervelend' is. Portaal gaat individueel in gesprek met alle bewoners met een hoge rekening en op zoek naar een oplossing.



"Niemand hoeft bang te zijn de woning te moeten verlaten. We kijken als corporatie altijd naar passende woonlasten en of mensen de mogelijkheid hebben hun lasten te dragen”, laat een woordvoerder weten.

