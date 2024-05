Vier mannen hebben een beschermde varaan verkracht, gedood en opgegeten in India

In India doet de boswacht onderzoek naar vier mannen die ervan verdacht worden in een streng beschermd natuurreservaat een varaan te hebben mishandeld, gedood, bereid en gegeten. Dit was de enige varaan die in het park leefde.



Het voorval speelde zich af op 29 maart in het Sahyadri Tiger Reserve, gelegen in Maharashtra, een staat in westelijk India. De bewakingscamera's van het reservaat, oorspronkelijk geïnstalleerd om tijgers in de gaten te houden, hebben de mannen vastgelegd toen zij het Chandoli National Park binnengingen.



De boswachters hebben de verdachten tussen 1 en 5 april aangehouden en troffen op hun mobiele telefoons foto's en video's aan waaruit bleek dat de mannen het dier mishandelden en vervolgens doodden en consumeerden. “Ik heb nog nooit zo'n misdaad gezien,” vertelde boswachter Vishal Mali aan VICE. “De mannen zijn in de 20 en 30 en het lijkt erop dat ze het voor de lol hebben gedaan. Er was geen religieuze of zwarte magie agenda.”



De mannen zijn geïdentificeerd als Sandeep Pawar, Mangesh Kamtekar, Akshay Kamtekar en Ramesh Ghag. Een plaatselijke rechtbank heeft hen vorige week op borgtocht vrijgelaten.

Reacties

In de tekst komt het woord verkrachting niet voor. Maar evengoed, wat een misselijkmakende hufters. Ik hoop dat ze goed worden aangepakt.

Vier kerels tegen één kansloos dier. Te misselijk voor woorden.....

