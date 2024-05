Maastrichtse sportschool wil stinkend lid de laan uitsturen

Een fitnesscentrum in Maastricht wil het contract ontbinden van een sporter die keer op keer een penetrante zweetgeur zou verspreiden. Andere leden van de sportschool zijn de zure luchten helemaal zat, schrijft de Limburgse zender L1 Nieuws.

De man in kwestie is meerdere keren aangesproken op de onprettige lichaamsgeur. Dit zou 'voorzichtig en integer' gedaan zijn vanwege het gevoelige onderwerp. Maar de sporter zou alle aanbevelingen – douchen en meer deodorant gebruiken – in de wind slaan. “Helaas reageerde de man niet echt goed op de kritiek”, zegt een woordvoerder van de sportschool tegen de zender.

Nu vraagt het fitnesscentrum aan andere leden om ook te gaan klagen over de onwelriekende sporter, zodat er actie ondernomen kan worden. Sportscholen kunnen namelijk op basis van hun eigen reglement het contract met overlastveroorzakers eenzijdig opzeggen.



De rechter heeft in 2003 bepaald dat ’hinder in de vorm van een onaangename lichaamsgeur’ reden kan zijn voor het nemen van maatregelen zoals het weren van mensen. 'Het belang van een ongestoord bezoek door derden' kan dan geschonden worden.

Dit gebeurde bijvoorbeeld eens bij een bibliotheek, waar medewerkers een man met stinkende zweetvoeten niet meer binnen de muren tolereerden.

Hinder van stinkende deodorants is minstens net zo erg. Vooral omdat het lastig is om te stoppen met ademhalen. Buiten sporten is misschien een optie?!

Onder vooral moslimvrouwen is een parfum populair dat me de adem beneemt. Het leek me in eerste instantie de geur van oude kelders, maar bleek toch een echt parfum te zijn.

Misschien heeft de man wel een normale hygiëne maar is zijn transpiratiegeur dermate penetrant dat die niet weg te wassen is.

Zo iemand die goed gewassen onder de douche vandaan komt onmiddellijk weer naar zweet ruikt.

Heus, dat bestaat.

@Mamsie :

Zo iemand die goed gewassen onder de douche vandaan komt onmiddellijk weer naar zweet ruikt.

Heus, dat bestaat. QuoteZo iemand die goed gewassen onder de douche vandaan komt onmiddellijk weer naar zweet ruikt.Heus, dat bestaat. 'k Weet 't. één van de medewerkers van de dierenambulance heeft zweetvoeten. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik geen bijrijder ben van deze persoon.

Laatste edit 02-05-2024 00:51 @Mamsie : Bij ons in de familie gaat een gezegde: Schoon zweet stinkt niet. Met andere woorden: Als je je iedere dag wast, dan stink je niet naar zweet. Er is een verschil tussen ruiken en stinken.

