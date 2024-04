Miljoenen weg bij beleggers die uitgingen van koersdaling Philips

Beleggers die op een koersdaling van Philips hebben gewed, het zogeheten 'short' gaan, verliezen maandag tientallen miljoenen euro's doordat het aandeel van het zorgtechnologiebedrijf op de grootste dagwinst ooit afkoerst. "De grootste reden om short te gaan was de slaapapneu-affaire, maar die is nu afgelopen", zegt analist en strateeg Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Cardano.

Vooral het Amerikaanse beleggingsfonds Citadel Advisors en het Britse Marshall Wace, die samen de grootste shortpositie in Philips hebben, verliezen veel geld. De fondsen hadden vorige week nog verder ingezet op een koersdaling, waardoor ze samen bijna 2 procent van de Philips-aandelen geshort hadden. Dat is te herleiden uit cijfers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Short gaan is wanneer een belegger een aandeel leent en vrijwel gelijk verkoopt, in de hoop om het op een later moment voor een lagere prijs terug te kopen. Het verschil tussen de prijzen is de winst.

Reacties

29-04-2024 18:47:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.694

OTindex: 28.417

Laat ik nou totaal geen medelijden hebben met deze arme mensen...

