Verouderen we tegenwoordig langzamer?

Op foto’s uit de jaren 1980 zien mensen van middelbare leeftijd er ouder uit dan mensen van middelbare leeftijd nu. Werden mensen toen sneller ‘oud’?



Onze leeftijd is eigenlijk gewoon een getal dat aangeeft hoe vaak we een rondje om de zon hebben gemaakt. Maar je biologische leeftijd is een maat voor hoezeer het lichaam veroudert.



Die wordt berekend met een algoritme op basis van data van onder andere je metabolisme, bloeddruk, organen en immuunsysteem.



Wetenschappers hebben de gezondheidsgegevens van 21.575 Amerikanen van 20 tot 79 jaar oud tussen 1988 en 2010 onderzocht.



En hun studie onthulde significante veranderingen in biologische leeftijd.



Bij mannen en vrouwen van alle leeftijden is de biologische leeftijd lager geworden. Mensen worden dus langzamer oud.



Mannen van 60 tot 79 jaar vertoonden de grootste verbeteringen, omdat hun biologische leeftijd tussen 1990 en 2000 met gemiddeld vier jaar daalde.



Een van de redenen is dat mensen minder roken. Waar in 2000 wereldwijd nog een op de drie volwassenen rookte, was dat in 2022 een op de vijf.



Daarnaast is de levensstandaard over het algemeen verbeterd. In het verleden leefden veel mensen een slopend bestaan dat zowel de biologische leeftijd als de levensverwachting beïnvloedde.



Er is echter niet alleen positief nieuws, want terwijl roken en belastende arbeid afnemen, neemt overgewicht toe. Volgens berekeningen van onderzoekers zou onze biologische leeftijd zelfs nog lager zijn als obesitas vandaag de dag niet zo veel voorkwam.



Reacties

25-04-2024 12:30:31 Emmo









Lijkt mij een open deurtje. Als ik de verhalen van mijn ouders en grootouders voor de geest haal (grootouders waren van eind 1800) dan was het leven toen stukken zwaarder. ook de gezondheidszorg en hygiëne zijn met sprongen verbeterd.

Dat mensen van die periode eerder afgeleefd waren is voor mij geen verrassing.

25-04-2024 15:11:00 Buick











Kijk maar eens hoe de vrouwen vroeger op maandag de was deden, dat was pas zwaar werk. ook toen ze een wasmachine kregen met een (hoe heet dat) ding waar je zwaar aan moest draien om het water eruit te persen.

En kijk nu eens, je kan de was met dichte ogen in de machine gooien en het apparaat doet alles, nog geen 5 minuten werk en zekier niet zwaar.

Wij hebben het met zijn allen een stuk makkelijker dan vroeger. @Emmo , toen met 65 met pensioen gaan dan wa sje al echt oud. S winters was het altijd koud want er was maar 1 kachel in huis.Kijk maar eens hoe de vrouwen vroeger op maandag de was deden, dat was pas zwaar werk. ook toen ze een wasmachine kregen met een (hoe heet dat) ding waar je zwaar aan moest draien om het water eruit te persen.En kijk nu eens, je kan de was met dichte ogen in de machine gooien en het apparaat doet alles, nog geen 5 minuten werk en zekier niet zwaar.Wij hebben het met zijn allen een stuk makkelijker dan vroeger.

25-04-2024 15:47:22 Emmo









@Buick :

ook toen ze een wasmachine kregen met een (hoe heet dat) ding waar je zwaar aan moest draien om het water eruit te persen. Quoteook toen ze een wasmachine kregen met een (hoe heet dat) ding waar je zwaar aan moest draien om het water eruit te persen.



Wasmachine met wringer



Laatste edit 25-04-2024 15:48 Wringer

25-04-2024 16:37:25 BatFish









Dit gaat over West-Europa, niet voor ontwikkelingslanden vermoed ik?

25-04-2024 16:41:04 Emmo









@BatFish : Ik kan me voorstellen dat de situatie in Afghanistan en Lesotho mogelijk ietwat anders is.

25-04-2024 16:43:36 Grouse











Quote:

Wetenschappers hebben de gezondheidsgegevens van 21.575 Amerikanen van 20 tot 79 jaar oud tussen 1988 en 2010 onderzocht. @BatFish : Het is een Amerikaans onderzoek. Ik gaat over de bevolking uit de Verenigde Staten.

