Chinese jongeren komen in opstand met slonzige werkoutfits

‘Casual Friday’ verbleekt bij de huidige kantoorkledingtrend in China. Jongvolwassen trekken daar hun smerigste pyjamabroek en sloffen aan naar hun werk als een stil protest tegen slechte bazen en povere arbeidsomstandigheden. Ze delen massaal foto’s van hun rebelse, slonzige outfit op Chinese sociale media.Op platforms als Weibo (een soort X) en Douyin (de Chinese variant van TikTok) delen de jongeren hun ‘slechtste’ outfits onder de hashtags #grossoutfitforwork of #uglyclothesshouldbeforwork, oftewel ‘walgelijke outfit voor werk’ en ‘lelijke kleding moet voor werk zijn’.Geen pak of hakken of iets wat maar in de buurt komt van wat volgens de etiquette door kan gaan als ‘keurige kantoorkleding’, maar joggingbroeken met vlekken, pyjama’s, oversized truien en Uggs. De trend gaat als een lopend vuurtje: alleen al op Weibo is #grossoutfitforwork meer dan 140 miljoen keer bekeken en levert de hashtag tienduizenden discussies op.Het idee voor de slonzige kleding begon nadat eind februari een bericht van Douyin-gebruiker Kendou S viraal ging, waarin ze beweerde dat ze door haar baas was uitgescholden om haar ‘vieze outfits’ die ze droeg vanwege de winterse kou. In een vervolgvideo, die 752.000 keer is geliket en meer dan 1,4 miljoen keer opnieuw is gepost, laat Kendou S een van haar kledingsets zien. Het gaat om laag na laag van niet bij elkaar passende stukken: een pluizige witte muts, grijze bivakmuts, oude rode handschoenen, pufferjas, roze gewatteerde jas, fleece sweaterjurk, geruite pyjamabroek, pantoffels met bontvoering en kniekousen.