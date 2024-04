Voorwerp dat huis in Florida raakte is ruimteafval ISS

Het mysterieuze voorwerp dat op 8 maart het dak van een huis in de plaats Naples in Florida doorboorde, is afkomstig van het internationale ruimtevaartstation ISS. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bevestigd.



Het cilindrische voorwerp is 700 gram zwaar, zo'n 10 centimeter lang en 4 centimeter breed. Volgens de NASA gaat het om een metalen steun die werd gebruikt om oude batterijen op een vrachtpallet te monteren.



De pallet werd in 2021 uit het ruimtestation verwijderd en de verwachting was dat de lading uiteindelijk volledig zou verbranden bij binnenkomst in de dampkring. Maar een onderdeel kwam daar dus toch doorheen.



De eigenaar van het getroffen huis was zelf niet aanwezig toen het voorwerp insloeg. Hij was op vakantie, maar werd door zijn zoon op de hoogte gesteld van de ravage in de woning.



"Ik stond te trillen op mijn benen", zei hij tegen tv-station WINK. "Ik kon het echt niet geloven. Hoe groot is de kans dat er iets met zoveel kracht op mijn huis landt en zoveel schade veroorzaakt? Ik ben enorm dankbaar dat er niemand gewond is geraakt."

17-04-2024 12:12:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.609

OTindex: 28.417

Niet alleen de zegen komt van boven.

