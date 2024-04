Bizarre finish marathon Peking: andere deelnemers laten Chinese hardloper voor

De halve marathon in Peking is gisteren op een opvallende manier gewonnen. Op beelden van vlak bij de finish lijkt te zien dat drie Afrikaanse atleten de Chinese loper He Jie laten winnen. De autoriteiten in Peking onderzoeken de kwestie.He Jie won de halve marathon met een tijd van 1:03:44, een seconde voor de Ethiopiƫr Dejene Hailu Bikila en de Kenianen Robert Keter en Willy Mnangat, die allen gedeeld tweede werden.De vier lopers liepen vrijwel de hele marathon samen. Op beelden die online rondgaan is te zien dat de Afrikaanse lopers iets inhouden op het moment dat de finish in zicht komt. De Afrikanen wuiven naar He Jie dat hij voor moet gaan.De Keniaanse hardloper Mnangat zegt tegen de South China Morning Post dat hij He Jie inderdaad heeft voorgelaten, 'omdat hij een vriend is'. Een deskundige spreekt tegen de krant zijn vermoedens van omkoping uit. "Het is wel heel duidelijk dat die andere deelnemers er alles aan deden om He Jie te laten winnen", zegt hij. "Mogelijk hebben ze hiervoor een bonus gekregen."De gemeentelijke instantie die verantwoordelijk is voor de wedstrijd, zegt dat de finish wordt onderzocht.Hardloopwedstrijden worden steeds populairder in China, maar de wedstrijden kennen een bewogen geschiedenis van valsspelen en slechte organisatie. Tijdens de halve marathon van Shenzhen in 2018 werden 258 deelnemers betrapt op bedrog. De meeste van hen hadden een sluiproute genomen.